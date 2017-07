Miercuri la prânz s-au afișat primele rezultate ale examenului de bacalaureat 2017, sesiunea de vară. Procentul de promovare pe județ este de 83, 54%, cu mult peste media națională de 71,4%. Cu o astfel de rată, Bacăul se situează pe locul II pe țară, după Sibiu (care a înregistrat un procent de 83,73%), urmat de Iași și Cluj (cu 82,75%), și chiar de București, unde au promovat examenul 74,09% dintre candidați. Statistici pe Bacău Conform datelor de pe aplicația edu.ro, în Bacău s-au obținut următoarele rezultate (în ordine aleatorie): Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” – 203 candidați, prima medie 10, ultima 6.48, toți reușiți; Colegiul Național „V. Alecsandri” – 248 candidați, prima medie 10, ultima medie 6.15, un candidat neprezentat (din promoția anterioară), 247 reușiți; Colegiul Național „Ferdinand I” – 197 candidați, prima medie 9.96, ultima medie 6.36, un neprezentat, 6 respinși, 191 reușiți; Colegiul Economic „Ion Ghica” – 310 candidați, prima medie 9.56, ultimele două medii 6.00, un eliminat, 14 neprezentați, 46 de respinși, 249 reușiți; Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” – 95 de candidați, prima medie 9.66, ultima medie 6.11, un neprezentat, trei respinși, 91 reușiți; Colegiul Național de Artă „G.Apostu” – 100 de candidați, prima medie 9.60, ultima medie 6.1, un neprezentat, 15 respinși, 84 de reușiți; Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” – 218 candidați, prima medie 9.91, ultima medie 6.01, doi neprezentați, 14 respinși, 202 reușiți; Colegiul „M. Eminescu” – 157 de candidați, prima medie 9.70, ultima medie 6.18, un neprezentat, opt respinși, 148 reușiți; Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” – 165 candidați, prima medie 9.55, ultima medie 6.11, un neprezentat, 16 respinși, 148 admiși; Colegiul Tehnic „D. Mangeron” – 48 candidați, prima medie 9.06, ultima medie 6.35, șapte neprezentați, 21 repinși, 20 reușiți; Colegiul „Gr. Antipa” – 87 candidați, prima medie 9.15, ultima 6.05, șapte neprezentați, 47 respinși, 43 reușiți; Liceul Tehnologic „P. Rareș” – 6 candidați, prima medie 8.9, ultima medie 6.6, un neprezentat, doi respinși, trei reușiți; Liceul cu Program Sportiv – 56 de candidați, prima medie 9.00, ultima, 6.05, trei neprezentați, 22 respinși, 31 reușiți; Colegiul Tehnic „A. Saligny” – 36 candidați, prima medie 9.48, ultima 6.01, un neprezentat, 23 respinși, 12 reușiți Colegiul „H. Coandă” – 143 candidați, prima medie 9.23, ultima 6.05, șase neprezentați, 45 respinși și 92 reușiți. Liceul tehnologic „C. Brâncoveanu” (particular) a avut un candidat, dar a fost respins. Statistici pe județ Comănești: Colegiul Tehnic „D. Ghika” – 229 de candidați, prima medie 9.83, ultima medie 6.00, un eliminat, 7 neprezentați, 41 respinși, 180 reușiți; Tg. Ocna: Colegiul Național „C. Negri” – 182 candidați, 144 reușiți, prima medie 9.61, ultima medie 6.06; Liceul Tehnologic – 4 candidați, toți reușiți, prima medie 8.05, ultima 6.31; Dărmănești: Liceul Tehnologic – 42 candidați, un eliminat, cinci neprezentați, 19 respinși, 17 reușiți, prima medie 8.98, ultima medie 6.1; Moinești: Colegiul Tehnic „Gr. Cobălcescu” – 119 candidați, nouă neprezentați, 41 respinși, 69 reușiți, prima medie 9.18, ultima 6.05; Liceul „S.Haret” – 31 de candidați, doi neprezentați, trei respinși, 26 reușiți, prima medie 9.4, ultima 6.4; Onești: Colegiul Național „D. Cantemir” – 192 candidați, un respins, 191 reușiți, prima medie 9.95, ultima medie 6.23; Colegiul Național „Gr. Moisil” – 200 candidați, trei respinși, prima medie 9.96, ultima 6.20 Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” – 161 candidați, cinci neprezentați, 54 respinși, 102 reușiți, prima medie 9.05, ultima medie 6.13 „În total au fost declarați reușiți 3.132 de candidați. Au fost respinși cu medii până în 6 (șase) 190 de candidați, iar respinși cu medii sub 5 (cinci) 614 candidați. După rezolvarea contestațiilor, rezultate finale vor fi publicate pe 10 iulie.”

