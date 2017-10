Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din județul Bacău a crescut pentru prima dată în ultimele 12 luni – conform datelor făcute publice de Direcția Județeană de Statistică în buletinul său lunar „Infostat”, apărut acum trei zile, și care sunt aferente lunii iulie 2017. Astfel, hotelurile și pensiunile băcăuane au fost ocupate, în luna iulie, în proporție de 30%, față de numai 25,5% în iunie anul curent sau față de numai 26,9% în septembrie 2016. În luna august a anului trecut, însă, acest indice a ajuns la 36%, cel mai mic fiind în decembrie și ianuarie – lunile Sărbătorilor de iarnă. Cel mai mare indice de utilizare a unităților turistice a fost în hoteluri (47,1%), iar pe zone turistice în stațiunile balneoclimaterice (47,7%). Și numărul turiștilor din iulie 2017 a fost în creștere față de aceeași lună a anului trecut și a ajuns la peste 15.000 de persoane, dintre care aproape 90% români și 10% străini. Cei mai mulți au ales pensiunile turistice. De asemenea, și numărul unităților de cazare a fost mai mare cu aproape 17% în iulie 2017, comparativ cu iulie 2016, și s-a ajuns la 125 de hoteluri, hosteluri, moteluri, vile și pensiuni turistice și agroturistice, bungalouri, cabane turistice, tabere de elevi și preșcolari, campinguri și căsuțe turistice. În medie, un turist a rămas în județ aproape trei nopți, mai puțin ca în iulie 2016, dar mai mult ca în iunie 2017. 0 SHARES Share Tweet loading...

