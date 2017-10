Stația de transformare a energiei electrice Gutinaș, una dintre cele mai importante stații din România, care asigură alimentarea cu energie electrică a întregii zone de nord-est a țării, a împlinit 50 de ani. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a marcat evenimentul printr-o festivitate în care președinta companiei, Corina Popescu, i-a premiat pe foștii și actualii angajați ai stației. Stația de 400/220/110 kV Gutinaș, amplasată în partea de sud a municipiului Onești, în comuna Ștefan cel Mare, reprezintă unul dintre cele mai importante noduri energetice din Sistemul Energetic Național și este principala „poartă energetică” a Moldovei. Stația a fost pusă în funcțiune pe 26 septembrie 1967, la tensiunea de 220 kV.

În anul 2005, Stația Gutinaș a intrat într-un proces amplu de retehnologizare, prin care s-au înlocuit echipamentul primar și secundar și s-a modificat și schema de funcționare. De asemenea, a fost realizat sistemul SCADA pentru teleconducerea întregii stații, atât de la nivel local, cât și de la nivel DET, DEN și Centru de Telecomanda si Supraveghere Instalații (CTSI) Bacău prin intermediul sistemelor de comanda control MICROSCADA și PACIS. În anul 2007 a început retehnologizarea stației 110 kV Gutinaș cu modernizarea celor două celule 110 kV AT3 și AT4, iar în 2008 a fost retras din exploatare o parte din substația 110 kV A și a fost eliberat terenul adiacent prin demolarea echipamentelor vechi aferente stației 220 kV. Schema primară a stației 110 kV a fost simplificată, astfel încât cele două semistații vechi au devenit o singură stație cu o bară colectoare simplă secționată printr-o cuplă longitudinală. Datorită noii sale poziții, legătura dintre celulele retehnologizate 110 kV și autotransformatoarele AT3 și AT4 și stâlpii terminali ai LEA 110 kV s-a făcut prin cablu de 110 kV, cu excepția LEA 110 kV Chimic T1. Întregul proces de retehnologizare s-a încheiat în anul 2010, toate instalațiile aferente stației fiind modernizate și pot fi integral teleconduse. „Stația Gutinaș este reprezentativă în România și este vitală pentru alimentarea cu energie electrică a Moldovei, implicit pentru funcționarea Sistemului Energetic Național. În același timp, Stația Gutinaș reprezintă o lecție de tehnologie și istorie a energeticii, fiind modernizată și retehnologizată în mai multe etape în ultimii zece ani. Le mulțumim angajaților stației pentru profesionalismul și devotamentul de care dau dovadă în fiecare zi pentru a păstra standardele ridicate!". – a declarat Corina Popescu, președitele Transelectrica

