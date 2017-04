Sport Start lansat la turneele semifinale Handbal Juniori 3 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cele două turnee semifinale ale campionatului național de juniori 3, găzduite de CSȘ Bacău și CSȘM Bacău în acest weekend la Sala Orizont, au început vineri, 31 martie, după un nou program, din cauza faptului că CSS Dinamo București, care trebuia sa participle în grupa a IV alături de CSȘ Bacău, CSM Ploiești și LPS Iași, s-a retras. Astfel, în grupa a IV-a s-a jucat, de la ora 14.00, CSM Ploiești- LPS Iași, meci încheiat cu scorul de 32-19 (7-6). „Suntem ușor dezamăgiți că o echipă cum e cea a lui Dinamo, cu pretenții în handbalul românesc, nu a onorat această întrecere. Noi ne-am pregătit, am făcut eforturi și ei… Dar asta e. Mergem mai departe și vom încerca să ne impunem în celelalte partide”, a declarat Marius Căpușă, antrenorul CSȘ Bacău. De cealaltă parte, echipa de juniori III a CS Știința Municipal Bacău a debutat în forță la turneul semifinal 1. În primul joc din această fază a campionatului național, handbaliștii pregătiți de Gabriel Armanu și Valeriu Rugină au avut un start lansat (11-1 min. 10) și au făcut scor cu CSȘ 1 Constanța, 40-22 (22-7). CS Știința Municipal Bacău: Aki Marinescu, Marian Enculesei – Robert Cojocaru (6), Darius Bran (6), Andrei Farcaș (6), Alin Andrei (5), Răzvan Frînghiu (4), Vlad Bălan (4), Eduard Ichim (4), George Dinu (2), Darius Feldeș (2), Robert Asavastei (1), Ștefan Armanu, Ciprian Compot. În celălalt meci al zilei, LPS Târgu Mureș – LPS Piatra Neamț 19-20 (9-12). Întrecerile în Sala Orizont vor continua după următorul program: Sâmbătă, 1 aprilie Ora 14.00: CSM Ploiești- CSȘ Bacău (Grupa VI). Ora 16.00: CSȘ1 Constanța- LPS Piatra Neamț (Grupa III). Ora 17.30: CSȘM Bacău- LPS Târgu-Mureș. (Grupa III). Duminică, 2 aprilie Ora 09.00: LPS Târgu-Mureș- CSȘ 1 Constanța (Grupa III). Ora 10.30: LPS Piatra Neamț- CSȘM Bacău (Grupa III). Ora 12.00: CSȘ Bacău- LPS Iași (Grupa VI). 1 SHARES Share Tweet

