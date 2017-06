Top Story Start în Raliul Moldovei Bacău ! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cea de-a șaptea ediție a Raliului Moldovei Bacău își turează motoarele. După startul festiv dat aseară, în centrul orașului, concurenții se pregătesc de două zile pline, cu 17 probe, dintre care una, SuperSpeciala, fiind programată pe circuitul stradal al Bacăului. Anul acesta, competiția organizată de ACS Rally Spirit cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, Consiliului Local și Primăria Bacău, Consiliul Local Moinești și consiliile locale ale comunelor Zemeș și Măgirești intră într-o altă dimensiune. De data aceasta, una europeană. În anul în care Bacăul a preluat titlul de Capitală a Tineretului din România și a primit titulatura de „Oraș European al Sportului” din partea ACES, Raliul Moldovei își face debutul în circuitul competițional european. Astfel, pe lângă competițiile desfășurate sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, respectiv Campionatul Național de Raliuri Dunlop, Campionatul Național de Raliuri 2 Dunlop și Campionatul Național de Raliuri Istorice, Raliul Moldovei Bacău 2017 face parte din Trofeul Balcanic, campionat din cadrul European Rally Trophy. Participarea este una în ton cu evenimentul. Ca atare, la startul competiției ce însumează 126,8 km s-au reunit 44 de echipaje. „Avem un număr de echipaje sensibil mai mare decât la edițiile anterioare. Mă bucur de faptul că David Botka, fostul campion al Grupei N în Campionatul European de Raliuri a ales Raliul Moldovei Bacău pentru a-și face debutul cu noua sa mașină, o Skoda Fabia R5. O altă prezență care merită salutată este cea formată din Pal Lovasz și Kurti Tamas, care concurează pe un Hyundai i20 R5. Sunt convins că vom avea astfel parte de un duel extrem de intersant pentru victorie ținând cont că Simone Tempestini, Bogdan Marișca și Dan Gîrtofan, piloți de automobile în configurație R5 sunt și ei în formă anul acesta”, a declarat organizatorul Raliului Moldovei Bacău, Adrian Răspopa, care va fi prezent și în calitate de pilot. Pe lângă nume de rezonanță în motor-sport precum cele ale lui Marișca, Gârtofan sau Porcișteanu, lista de start a competiției băcăuane include și un nume de prim-plan din media. Este vorba de Dani Oțil, prezentatorul Antena 1 urmând să-și facă debutul la Raliul Moldovei într-un echipaj ce-l are drept co-pilot pe Radu Gurămultă. Astăzi, în prima zi a competiției, Raliul cuprinde nouă probe, majoritatea fiind amenajate în zona Moineștiului. Finalul zilei va găsi cele 44 de echipaje pe circuitul stradal al Bacăului, pentru Super-Speciala programată să înceapă cu puțin după ora 18.00. Astfel, după o pauză de șase ani, Raliul Moldovei revine pe circuitul amenajat în zona Prefecturii. „Fac un apel la clemența băcăuanilor deoarece planul de securitate care include montarea a 3 kilometri de gard va crea un disconfort la nivelul traficului”, a spus Adrian Răspopa. Sâmbătă, desfășurarea de forțe se va muta pe circuitele de la Hemeiuș, Trebeș și Buhuși, sosirea în Bacău fiind programată la ora 16.46, pentru ca la 20.30 să înceapă festivitatea de premiere. Căderea de cortină va fi asigurată de un concert al formației Holograf. Clasament general

1. Bogdan Marișca 113.0

2. Dan Gârtofan 93.00

3. Valentin Porcișteanu 76.00

4. Simone Tempestini 36.00 Clasament echipe

1. Prorally Team Brașov 203

2. DTO Tellur Rally Team 190

3. Napoca Rally Academy 154

4. Omega Rally Team 135



Program vineri, 16 iunie Proba Specială 1: Runcu 1- ora 11.28.

Proba Specială 2: Bolătău 1- ora 11.45.

Proba Specială 3: Moinești 1- ora 12.24.

Proba Specială 4: Vermești 1- ora 12.42.

Proba Specială 5: Runcu 2- ora 14.10

Proba Specială 6: Bolătău 2- ora 14.28

Proba Specială 7: Moinești 2- pra 15.06

Proba Specială 8: Vermești 1- 15.24

Proba Specială 9: SuperSpeciala din centrul Bacăului- ora 18.17. Program sâmbătă, 17 iunie Proba Specială 10: Hemeiuș 1- ora 9.41

Proba Specială 11: Trebeș 1- 9.59

Proba Specială 12: Buhuși 1- ora 10.29

Proba Specială 13: Hemeiuș 2- ora 12.32

Proba Specială 14: Trebeș 2- ora 12.50

Proba Specială 15: Buhuși 2- ora 13.20

Proba Specială 16: Trebeș 3- ora 15.18

Proba Specială 17: Buhuși 3- ora 16.46

Sosirea Raliului în Bacău- ora 16.46

Festivitatea de premiere- ora 20.30. „Comparativ cu anii trecuți, Raliul Moldovei propune în 2017 multe elemente de noutate care vor stârni interesul pasionaților de motosport. Am pregătit un program excepțional, susținut în totalitate de Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local și Primăria Bacău, Consiliul Local Moinești și consiliile locale ale comunelor Zemeș și Măgirești”

Adrian Răspopa- președinte ACS Rally Spirit, organizatorul Raliului Moldovei Bacău Parada mașinilor retro Un alt element de noutate al ediției 2017 a Raliului Moldovei Bacău îl constituie parada mașinilor retro. Aseară, la festivitatea de deschidere a competiției, sute de băcăuani s-au înghesuit în zona dintre Hotelul Decebal și Prefectură pentru a-i vedea pe Bogdan Marișca sau pe Dani Oțil, dar și pentru a admira mașinile de epocă ce vor lua startul azi în CN Raliuri Istorice. Piese de colecție precum Fiat, Cadillac sau Mercedes, cu câteva decenii bune de viață, vor străbate astăzi traseul Bacău – Moinești și retur.

