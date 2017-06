Actualitate Start în Moldova Classic Rally pentru autoturismele de epocă de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă dimineață, 16 iunie, 24 de autoturisme de epocă au pornit în prima etapă a Nu mai puțin de 33 de autovehicule de epocă aduse pentru a concura în cea de a treia etapă a celei de a treia ediție a evenimentului regional Moldova Classic Rally (MCR), organizat în acest an pentru prima dată în județul Bacău, în zilele de 16 și 17 iunie. „Arbitrii competiției – ne-a declarat președintele Filialei Bacău-Neamț, Nicolae Marin – au verificat fiecare mașină, care are montate dispozitivele de monitorizare pentru a se ști exact în ce condiții a respectat echipajul regulamentul concursului. Pe durata fiecărui eveniment participanții trebuie sa se supună codului rutier în vigoare, iar viteza medie pe etapă nu poate depăși 50 km/h”. După un briefing cu toate echipajele, startul s-a dat la ora 10,00, iar fiecare mașină a plecat la diferență de un minut de precedenta. În prima etapă a raliului s-a parcurs traseul Bacău-Onești-Târgu Ocna și retur, iar sâmbătă se va merge pe traseul Bacău-Moinești-Comănești și retur. Seara de sâmbătă va fi dedicată premierii câștigătorilor.

MCR 2017 este organizată de filiala Bacău-Neamț a Retromobil Club România (RCR) și este una dintre cele nouă etape care compun Campionatul de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice (CRRVI).

