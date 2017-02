O nouă săptămână, un nou cuplaj în Sala Sporturilor. Dacă duminica trecută, publicul băcăuan a putut urmări unul după altul, meciul de volei feminin Știința- CSM București și cel de handbal feminin Știința Bacău- Știința București, sâmbătă, în Sala Sporturilor sunt programate consecutiv partida de volei masculin Știința- CSM București și cea de handbal masculin dintre CSȘM și Poli Iași. „Puteam să programăm meciul nostru înaintea celui de volei, dar consider că ora 15.00 nu este una propice pentru handbal. Așa că am decis să jucăm de la ora 19.00 și avem speranța că spectatorii care vor veni să vadă meciul de volei al Științei vor rămâne să ne urmărească și pe noi”, a declarat antrenorul handbaliștilor de la CSȘM Bacău, Gabi Armanu, care și-a propus ca principal obiectiv în 2017 creșterea numărului de suporteri la meciurile echipei sale. Adevărul este că iubitorii de handbal vor avea ce să vadă dacă vor lua sâmbătă drumul Sălii Sporturilor. În prima etapă a returului Diviziei A, CSȘM primește vizita liderei Politehnica Iași, echipă care s-a întărit în această iarnă prin aducerea lui Ciprian Vancea (25 ani, inter, campion en-titre cu Dinamo), Dejan Pralica (31 ani, centru/ inter, fost la Pandurii) și Nikola Perovic (25 ani, inter, ex Partizan Belgrad). Aflați la trei puncte în spatele liderei, băcăuanii nu au operat transferuri în această iarnă. Și nici nu ar fi avut de ce în condițiile în care noua gardă a CSȘM-ului, compusă din Rusu, Ionescu, Broască sau Hanțaru crește în evoluții văzând cu ochii. O dovadă elocventă o constituie și bilanțul amicalelor disputate între tur și retur de echipa lui Armanu: șase victorii și o singură înfrângere. „Toate aceste evoluții ne dau speranțe pentru retur. Am convingerea că meciul cu Poli Iași va fi unul spectaculos”, a concluzionat Gabi Armanu. Celelalte meciuri programate în etapa a 14-a în Seria A: Atletico Alexandria- Dobrogea Sud Constanța II, Farul Constanța- Danubius Galați, HC Buzău 2012- LPS Piatra Neamț, CSM Botoșani- CSM București II. CSU Târgoviște stă. Clasament 1. Politehnica Iași 10 9 0 1 332-228 27p.

2. Farul Constanța 10 9 0 1 280-206 27p.

3. CSȘM Bacău 10 8 0 2 362-285 24p.

4. HC Buzău 2012 10 6 0 4 298-265 18p.

5. Dobrogea Sud II 10 6 0 4 329-297 18p.

6. Danubius Galați 10 5 0 5 306-252 15p.

7. Atl. Alexandria 10 5 0 5 280-258 15p.

8. CSM București II 10 4 0 6 315-277 12p.

9. LPS Piatra Neamț 10 2 0 8 245-292 3p.*

10. CSM Botoșani 10 1 0 9 254-404 3p.

11 CSM Târgoviște 10 0 0 10 220-457 0p.

