Astăzi, 15 iunie, începând cu ora 17.00, va debuta, la Bazinul de înot din Bacău, cea de-a cincea ediţie a acţiunii caritabile Swimathon. Organizată în fiecare an de Fundaţia Comunitară Bacău, acţiunea se constituie într-o „platformă pe care se întâlnesc diverși actori sociali pentru a găsi soluții unor nevoi", diferența făcând-o, de fiecare dată, înotul sau, mai bine zis, competiţia sportivă între înotătorii amatori. Practic, încurajați de susținători, aceștia vor transforma turele de bazin în donații, la finalul evenimentului, beneficiarii cauzelor fiind adevărații câștigători. Se vor alinia la start nu mai puţin de 8 cauze, zeci de înotători și, sperăm, peste o mie de susținători. Ca noutate absolută, ediţia din acest an va avea şi o componentă internațională, la competiţie participând şi o echipă compusă din șase persoane din Italia, Germania, Spania și Grecia, care vor înota pentru susţinerea unui proiect ce va fi implementat în comuna Livezi.

