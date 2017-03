Actualitate Stănişeşti: Un bărbat a murit într-un incendiu de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tragedia s-a petrecut noaptea trecută, în satul Crăieşti, din comuna Stănişeşti, unde locuinţa unui bărbat de 62 de ani a fost cuprinsă de foc. Incendiul a fost anunţat de câţiva săteni, care au văzut de la depărtare că iese fum. Imediat ce s-a dat alarma, pompierii de la Podu Turcului au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi cu o ambulanţă Smurd, dar când au ajuns ei acolo deja toată locuinţa era în flăcări. Din păcate, nici pentru proprietar nu au mai putut face nimic, acesta fiind găsit carbonizat într-una din camere. Omul locuia singur şi cum nu avea vecini în apropiere, focul a fost observat prea târziu. Incendiul a fost stins după circa două ore, cauza probabilă stabilită de pompieri fiind jar sau scântei căzute din sobă. 0 SHARES Share Tweet

