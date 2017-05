Social ” Stai pe drumul cel bun, stai departe de droguri” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sub sloganul ” Stai pe drumul cel bun, stai departe de droguri, dacă ești un consumator de droguri, nu vei merge prea departe”, Biroul de Educație și Asistență Psihosocială din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna va organiza în data de 31 mai 2017 o nouă etapă a campaniei privind prevenirea consumului de droguri, bazată pe creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește ascultarea copiilor și a tinerilor, ca prim pas pentru a-i ajuta să crească sănătoși și în siguranță. Ediția din acest an se va desfășura în sala Cinematografului Capitol din municipiul Onești începând cu ora 10.00, campania adresându-se în primul rând tinerilor, dar și părinților, profesorilor, beneficiind de sprijinul specialiștilor din domeniul sănătății și în domeniul prevenirii consumului de substanțe interzise prin lege. Scopul acestei campanii este de a folosi întreaga putere a tuturor factorilor decidenți pentru a educa și a permite tinerilor să respingă drogurile, obiectivul principal incluzând prevenirea abuzului de droguri și încurajarea utilizatorilor actuali să renunțe. Campania se concentrează pe prevenirea primară, ceea ce înseamnă prevenirea consumului de droguri înainte de a începe, vizând cauzele care stau la baza consumului de droguri și, prin urmare, are cel mai mare potențial de a reduce amploarea problemei. Drogurile sunt o problemă gravă, ne distrug tinerețea, abuzul de substanțe și modelele problematice ale consumului de substanțe interzise în rândul tinerilor pot duce la probleme la școală, pot provoca sau agrava problemele legate de sănătatea fizică și psihică, pot promova relații necorespunzătoare, pot avea un impact negativ asupra fiecărui aspect al vieții unui individ.

O definiție largă a prevenirii include promovarea sănătății și prevenirea tulburărilor, aceasta trebuie să fie înțeleasă ca orice activitate menită să evite abuzul de substanțe și să-i reducă consecințele sociale și de sănătate. Acest termen poate include acțiuni menite să reducă oferta, bazată pe principiul că disponibilitatea scăzută a substanțelor reduce posibilitățile de abuz și dependență și acțiunile menite să reducă cererea, inclusiv promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Purtător de cuvânt

Comisar de penitenciare

