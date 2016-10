Stadionul „Lucretiu Avram” isi schimba fata

Baza sportiva va fi modernizata in 2017 ca urmare a unui parteneriat intre municipalitatea bacauana si Federatia Româna de Fotbal. Arena va avea un gazon sintetic, doua tribune refacute in intregime si acoperite, vestiare noi si instalatie de nocturna.

Teren de 104/64 m

Anul viitor, Bacaul va avea, in sfârsit, un stadion modernizat in intregime. Nu este vorba de „Municipal”, care continua sa se afle pe lista de asteptare, ci de baza sportiva „Lucretiu Avram”, beneficiara unui parteneriat public- privat intre Primaria Bacau si Federatia Româna de Fotbal.

Fostul „Proletarul” va fi refacut din temelii. FRF va veni cu o suprafata de joc sintetica la dimensiuni standard ale carei costuri de 250.000 de euro vor fi suportate de UEFA, in baza proiectului Hat-trick. Sinteticul va avea o suprafata de 104m/64m, ceea ce inseamna marirea terenului principal de pe „Lucretiu Avram” cu câte doi metri.

Municipalitatea, in schimb, va investi in refacerea integrala a celor doua tribune cu o capacitate de 200 de locuri, acoperirea lor cu copertine, construirea unor vestiare, montarea unui tunel de acces, a unei tabele de marcaj si a unei instalatii de nocturna.

„Vom face un studiu de fezabilitate, in urma caruia vom cunoaste exact dimensiunea financiara a investitiei noastre”, a declarat primarul Bacaului, Cosmin Necula, care a apreciat ca „mai mult ca sigur, suma nu va cobori sub un milion de lei”.

Burleanu da OK-ul

Saptamâna trecuta, primarul Necula a trimis catre Federatia Române de Fotbal o scrisoare de intentie referitoare la incheierea respectivului parteneriat. „Am primit scrisoarea de intentie, iar la sedinta Comitetului Executiv din luna noiembrie vom supune aprobarii contractul cadru intre FRF, AJF Bacau si Primaria Bacau”, a declarat pentru „Desteptarea” presedintele Federatiei, Razvan Burleanu, prezent in Bacau la sfârsitul saptamânii trecute, atunci când a vizionat si meciul de Liga a III-a, dintre Aerostar si CSM Roman.

„Ma bucur ca baza «Lucretiu Avram», pe care o cunosc bine inca din perioada junioratului, va fi adusa la standarde moderne si ca Bacaul va beneficia, in sfârsit, de o suprafata de joc sintetica la dimensiuni standard.

Un oras precum Bacaul avea mare nevoie de un teren sintetic, care iti permite sa sustii activitatea fotbalistica, indiferent de conditiile meteo, din ianuarie pâna in decembrie”, a completat Burleanu, care a vizitat baza „Lucretiu Avram” in primavara, cu ocazia unui meci sustinut de echipa feminina de fotbal „Pisicile Rosii” in cadrul Ligii I.

Sedinta de CL

Dupa ce Federatia va da OK-ul contractului cadru cu Primaria Bacau, acesta va fi supus atentiei Consiliului Local Bacau cu ocazia unei sedinte de CL. Daca totul va decurge normal, in primavara se va trece la demararea investitiei.

„Se va lucra modular, intrându-se mai intâi cu componenta de terenuri”, a declarat Cosmin Necula, care a tinut sa precizeze ca modernizarea bazei „Lucretiu Avram” se va realiza chiar si in cazul, putin probabil, de altfel, in care FRF nu-si va da concursul:

„Reconstructia bazei a fost inca de la inceput unul din obiectivele noastre. Am convingerea ca parteneriatul cu FRF, care vine ca un ajutor dat municipalitatii, se va concretiza, insa chiar si in conditiile in care nu se va ajunge la un acord cu Federatia, noi tot ne vom continua demersul investitional.

Practic, «Lucretiu Avram» va arata ca o baza sportiva nou-nouta”. In vizorul municipalitatii se afla si reabilitarea celorlalte doua terenuri cu iarba de pe fostul „Proletarul”, acest proiect urmând sa fie definitivat, cel mai probabil, in 2018.

AJF, administrator

Singura conditie pusa de FRF in ceea ce priveste incheierea parteneriatului cu Primaria Bacau este ca baza „Lucretiu Avram” sa fie data in administrare Asociatiei Judetene de Fotbal pe o durata de minimum 10 ani. „Arena va deservi toate grupele de copii si juniori ale echipelor bacauane.

Totodata, vom face in asa fel incât, in baza unui anumit orar si in functie de solicitari, terenul sa fie utilizat si de publicul larg”, a declarat presedintele AJF, Cristi Sava, care a marturisit ca realizarea unui teren sintetic de dimensiuni standard in Bacau constituia o tinta personala de data mai veche:

„Inca din 2013 mi-am propus crearea unui teren sintetic in oras. Chiar daca nu depindea exclusiv de mine, am avut convingerea ca lucrurile se pot indrepta in directia potrivita, iar includerea Bacaului pe lista celor 20 de orase care, in 2017, vor beneficia de o suprafata de joc sintetica de dimensiuni normale reprezinta o mare satisfactie.

Faptul ca, pe lânga terenul sintetic, se va reconstrui, practic, intreaga baza «Lucretiu Avram» este un important pas inainte pentru fotbalul bacauan, care sufera in primul rând la capitolul infrastructura”.

Si „Municipalul”?

Reconstructia bazei „Lucretiu Avram” nu inseamna automat trecerea „Municipalului” pe linie moarta in ceea ce priveste programul investitional al autoritatilor locale. Cel putin asa sustine primarul Cosmin Necula. „In viziunea noastra, «Letea» si «Lucretiu Avram» vor fi baze destinate copiilor si juniorilor.

Activitatea fotbalistica a Bacaului nu se poate limita, insa, la copii si juniori, mai ales ca acestia vor creste, iar cariera lor va intra intr-o noua faza”, a declarat edilul Bacaului, care a adaugat: „Orasul are nevoie de un stadion. Nu unul de 22.000 locuri si de 22 de milioane de euro, ci unul de 10-12.000 locuri care sa coste cel mult 12.000 euro.

Deocamdata, nu va pot spune când si cum se va face stadionul. Nu va pot spune nici macar unde, pentru ca inca nu s-a luat o decizie daca stadionul va functiona in aceeasi locatie sau va fi construit de la zero intr-o alta zona. Cert este, insa, ca nu abandonam acest proiect”.

La fel de cert este ca, pâna la (re)constructia „Municipalului”, mingea se va pune in miscare pe „Lucretiu Avram”. In premiera, pe un teren sintetic.