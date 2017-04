Editorial Spune-mi cum investești, să-ți spun cine ești de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Depozitele bancare ale populației, dar și ale firmelor și instituțiilor au crescut, luna trecută, cu până la un procent. Mare sau mic, procentul cu pricina arată multe: întâi că lumea are bani, că mai are și încredere în sistemul bancar, dar și că nu o sperie marja foarte scăzută de câștig din dobânzile care au ajuns la niveluri subunitare sau chiar negative. Situația mai arată, însă, că lumea investește încă puțin, că nu are alternative sau că nu știe să le găsească în acest sens. Iar banii, cel puțin pentru populație, parcă se anunță tot mai mulți odată cu promisiunile guvernanților de a crește salariile bugetarilor, măsură care va obliga, până la urmă, și angajatorii din mediul privat să procedeze la fel. Dar, acesta este alt subiect! Revenind la ce poate face lumea cu banii, nu pot trece cu vederea îndemnurile tot mai insistente ale brokerilor și analiștilor pieței de capital pentru investiții pe această piață. Randamentul unui depozit bancar este, în prezent, mult sub cele ale pieței de capital, ale investițiilor directe sau indirecte pe această piață. Bursa de Valori București a deschis, ieri, oficial, ședința de tranzacționare „Primăvara investițională”, tocmai – spun reprezentanții ei – pentru a atrage atenția spre importanța diversificării investițiilor. Bursa de Valori mai are însă un proiect, o inițiativă: a propus ca ziua de 15 mai să fie declarată Ziua Națională a Investițiilor, cu manifestările ei de rigoare, motiv pentru care a lansat chiar o petiție semnată deja de mii de oameni. Pentru că, spun promotorii și susținătorii ideii, lumea are tot mai mult nevoie de educație financiară: „împreună putem continua demersurile noastre educaționale, putem susține creșterea pieței de capital și putem crea premisele unui trai mai bun pentru noi toți”. Cine ar putea rezista unei asemenea ispite? În definitiv, a venit vremea să scriem și noi: spune-mi cum investești, să-ți spun cine ești! 0 SHARES Share Tweet

