A condus fără permis un vehicul neînmatriculat

Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Glăvăneşti au depistat în flagrant un tânăr de 28 de ani, din localitate, în timp ce conducea un moped pe DJ 241.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că tânărul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul era neînmatriculat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul neînmatriculat şi fără permis de conducere.

Depistaţi de poliţişti la volan sub influenţa băuturilor alcoolice

– La data de 08 septembrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei Buhuşi au depistat în flagrant un bărbat de 55 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Mai, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Buhuşi, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

– La data de 10 septembrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei Oneşti au depistat în flagrant un bărbat de 46 de ani, din judeţul Galaţi, în timp ce conducea o autoutilitară în localitatea Bârsăneşti.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Oneşti, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

– La data de 10 septembrie a.c. poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Moineşti au depistat în flagrant un tânăr de 23 de ani, din comuna Solonţ, în timp ce conducea un autoturism în localitatea de domiciliu.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Moineşti, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A condus un autovehicul cu permisul anulat şi sub influenţa băuturilor alcoolice

La data de 09 septembrie a.c. poliţişti din cadrul Poliţiei Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 30 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada General Ştefan Guşe, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că bărbatul avea permisul de conducere anulat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducere a unui autovehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat.

Dosar penal pentru conducere fără permis

Poliţişti din cadrul Poliţiei Dărmăneşti au depistat în flagrant un bărbat de 31 de ani, din judeţul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Dofteana- Comăneşti.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere.