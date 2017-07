Șase adulți care sunt rezidenți ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neurospihiatrică (CRRN) Răcăciuni participă la cea de a XIX-a ediție a manifestării Relay Run of disabled people across Europe, organizată în perioada 1-13 iulie de către asociația Integrative Meeting of Friends. Anul acesta, traseul străbate Croația, Italia și Slovenia. Sunt prevăzute nouă etape, sportivii alergând pe șosea câte doi kilometri, cu pauze de refacere: etapa 1 Opatia-Labin (Croația), etapa 2 Labin-Pula, etapa 3 Pula-Rovinj, etapa 4 Rovinj-Porec, etapa 5 Porec-Izola (Slovenia), etapa 6 Izola-Muggia (Italia), etapa 7 Muggia- Veneția, etapa 8 Veneția-Grado, etapa 9 Grado-Nova Gorica (Slovenia). România a participat prima oară în 2004. Joi, atleții au parcurs distanța Rovinj-Porec. „În afara de a îmbunătăți calitățile sportive, rolul acestei manifestări adresată persoanelor cu dizabilități constă în dezvoltarea abilităților de viață independentă, explică dr. Ovidiu Necula, șeful CRRN Răcăciuni. Beneficiarii, însoțiți de specialiști, trebuie să-și organizeze spațiul de locuit și campare montându-și corturile, să ajute la pregătirea mesei, să socializeze cu echipele din celelalte țări, să creeze legături de prietenie, să viziteze locuri reprezentative din punct de vedere istoric și geografic.” În edițiile anterioare, sportivii au văzut fiordurile din Norvegia, gheizerele din Islanda, Vezuviul, Etna, au navigat pe Atlantic. Cei șase atleți din Răcăciuni sunt Valentin Ciucă, Cristinel Grigoriu, Cosma Platon Szandor, Eszter Lepedat, Ferenc Ruja și Ion Nechifor. Ei sunt însoțiți de Vasile Grecu, coordonatorul grupului, Teodor Petrea, kinetoterapeut, și conducătorii auto Costel Muraru și Costică Clătinici. Echipa băcăuană, care reprezintă România la Relay Run of Disabled People Across Europe, se va întoarce acasă pe 13 iulie. 0 SHARES Share Tweet

