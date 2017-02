A rămas fără puncte și fără o parte din jucători. Iar problemele continuă să o țină strâns în ghearele incertitudinii. Probleme de clasament, dar, mai ales, probleme financiare. Cu toate acestea, divizionara C băcăuană Sport Club Bacău nu se predă. Îi dă înainte. Sau, cel puțin, încearcă să o facă. „Noi încercăm să ne continuăm activitatea în condițiile date. Nu este tocmai ușor, dar facem tot posibilul să ne adaptăm cât mai bine la această situație”, a declarat mijlocașul Andrei Întuneric, cel care conduce și antrenamentele echipei, în număr de două pe săptămână. „Nu există posibilitatea de a ne antrena mai des. Dar dacă tot ne vedem de două ori pe săptămână la teren, am decis ca antrenamentele respective să fie la nivelul unei echipe de liga a treia”, a punctat Întuneric. Sport Club a disputat în această iarnă și două jocuri amicale. Ultimul, weekend-ul trecut, pe sinteticul de la Piatra Neamț, în compania celor de la Poiana Teiului. Rezultatul? 1-1, golul bacăuanilor fiind marcat de Gabi Boghian. În prealabil, „lanterna roșie” a Seriei I din Liga a III-a pierduse meciul-test susținut in compania unei alte echipe din eșalonul patru, AS Nicolae Bălcescu, scor 3-4, cu o „dublă” semnată de Bogdan Lupu si un gol realizat de fostul „aviator” Ștefan Pavel. De altfel, Pavel este singurul nume nou din lotul Sport Clubului. Plecările, în schimb, sunt numeroase. În sens invers, spre Aerostar, au pornit-o Dima, Ichim, Gheorghiu și Antim. Iar efectivul SC-ului riscă să se subțieze și mai mult. Dediu a renunțat definitiv la antrenamente și, probabil, și la Sport Club, în timp ce portarul Bogdan Miron acuză probleme la genunchi si va rata startul retrurului. „Chiar și cu aceste modificări de lot, noi nu lăsăm capul jos”, a declarat Andrei Întuneric, care a creat și o pagina de facebook a clubului menită să-i informeze pe cei interesați de mersul echipei: „M-am gândit că în felul acesta, lumea va ști exact ce se întâmplă cu echipa și la echipă”. Ce nu se știe exact este unde va evolua Sport Club în sezonul de primăvară. Din rațiuni de ordin financiar, conducerea ia în calcul părăsirea stadionului „Letea”„ și mutarea echipei la Răcăciuni. Jucătorii, în schimb, nu agreează ideea: „Mai trebuie să acceptăm și noi această mutare”.

Indiferent că va juca pe „Letea” sau la Răcăciuni, SC Bacău va fi, deci, prezentă în retur, al cărui debut este programat pe data de 4 martie. La drept vorbind, însă, pentru gruparea băcăuană, startul sezonului se va da mai repede. Chiar de Mărțișor, atunci când conducerea Sport Clubului va trebui să facă dovada plății către CSM Pașcani într-unul din cele șase dosare aflate pe rol la FRF. Depunctată până acum de comisiile federale cu 44 de puncte, fapt care a aruncat-o pe ultimul loc al clasamentului, cu un sonor -28 puncte, Sport Club Bacău va trebui să opereze plățile către CSM Pașcani. Altfel, îi va fi greu, dacă nu chiar imposibil să-i mai dea înainte. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.