Sport Sport Club, din nou la Comisii de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De Ziua Femeii, divizionara C Sport Club Bacău trebuie să bage mâna în buzunar. Dar nu pentru a face cadouri, ci pentru a-și plăti o parte din datoriile acumulate în ultimii ani. Astăzi, clubul condus de Sebi Păuceanu este citat de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal în calitate de debitor în trei dosare. Toate cele trei dosare au hotărâri definitive și toate au ca obiect „executare drepturi financiare”. În dosarul 15/CD/ 2017, Sport Club trebuie să facă dovada plății conform hotărârii nr.281/ CL/ 2016 față de fostul său fundaș lateral Alex Giurgiu. În dosarul 16/ CD/ 2017, divizionara C băcăuană are obligația de a face dovada plății față de CSȘ Pașcani, în timp ce în dosarul 40/CD/2017 trebuie să prezinte dovada diferenței de plată a trașei a doua conform Acordului pentru eșalonarea datoriilor încheiat la 10.01. 2017 cu debitorul CSM Pașcani. Penalizată până acum cu depunctări în cuantum de 44 puncte, Sport Club riscă noi sancțiuni, atât financiare, cât și sportive: depunctare, urmată de neprogramarea în campionat. După 16 etape, formația băcăuană ocupă ultimul loc în Seria I a eșalonului trei, cu -28 puncte. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.