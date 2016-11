Spitalul buhusean n-are astâmpar; continua frumoasa aventura a modernizarii, din respect pentru pacient. Printr-un proiect aprobat de Ministerul Sanatatii, spitalul va putea reinnoi aproximativ 70 la suta din aparatura existenta, intr-o perioada de trei ani.

In plus, ar putea fi realizate si alte dotari, pentru servicii nou infiintate. Proiectul este foarte ambitios, cu efecte preconizate remarcabile, intrucât, spune Constantin Poiana, manager de calitate, „daca aparatura medicala utilizata este mai veche de 10 ani, nu primim de la Casa de Asigurari de Sanatate bani pentru serviciile efectuate cu aceasta aparatura”.

Din pacate, in spital exista si aparatura veche de 40 de ani…Ambitiosul proiect are o valoare de 58 de miliarde de lei vechi. Consiliul Local ar trebui sa asigure o cofinantare de 10 la suta din valoarea proiectului.

„Intrucât proiectul va fi derulat pâna in anul 2019, spune primarul Vasile Zaharia, am aprobat recent o cofinantare de 1 la sută, urmând sa asigurăm cofinantarea integrala, pâna in 2019”. Proportional cu aceasta cofinantare locala va putea fi accesata din valoarea proiectului, pentru inceput, doar suma de 5,8 miliarde de lei vechi. „Cu acesti bani, spune Constantin Poiana, vom putea cumpara o masa moderna de operatie, un aparat pentru sterilizare si un pat ATI”.

Fireste, administratia spitalului, si nu numai, si-ar fi dorit un inceput de finantare mai generos, intrucât traim in… România, unde, se stie, uneori chiar si soarta proiectelor aprobate este efemera, intrucât depinde de alegeri, guverne, mofturi politice etc.