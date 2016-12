Politica Sperante pentru servicii publice de calitate in Bacau de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Consilierii locali bacauani au aprobat , marti, in cadrul unei sedinte extraordinare, infiintarea unei societati care sa se ocupe de serviciile publice din municipiu, care sa inlocuiasca actuala Directie de Servicii Publice. Societatea va fi in subordinea Primariei si se spera ca va fi mult mai eficienta. Obiectul sau de activitate va fi foarte divers, de la curatenia pe domeniul public, la toaletarea copacilor, spatiilor verzi, adunarea câinilor vagabonzi si multe altele. Infiintarea societatii a fost respinsa de consilierii locali la precedenta sedinta, dupa o cearta de pomina care nu a vizat neaparat societatea respectiva. Viceprimarul Constantin Scripat a anuntat ca serviciile publice s-ar putea scumpi odata cu infiintarea noi societati, insa primarul Cosmin Necula a spus ca acest lucru ar putea fi evitat, intrucât societatea nu urmareste obtinerea de profit. A fost aprobata si acordarea spre folosinta a doua casute de lemn in Târgul de Craciun Asociatiei Betania si Fundatiei de Sprijin Comunitar, lucru de asemenea refuzat la sedinta anterioara. In sedinta de marti s-a mai respins concesionarea unei suprafete de teren societatii Agroindustriala, care detine Hotelul „Dumbrava", pentru extinderea cladirii.