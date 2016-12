Spectacolul emotiilor, in alb, negru si henna

Neincapatoare s-a dovedit a fi Sala „Nicu Enea” a Societatii de Investitii Financiare „Moldova” fata de numarul mare de vizitatori care au venit la intâlnirea cu fotografia artistului plastic bacauan Mihnea Baran. Acesta le-a oferit prietenilor sai finalitatea unui proiect pe care l-a derulat impreuna cu Georgiana Mavrichi, make-up si tattoo artist.

Evenimentul ce s-a desfasurat vineri, 9 decembrie, de la ora 17, in cocheta sala de la etajul al noualea al „Casei Albastre” a purtat titlul „Just Emotions! Black and White!”. Expozitia a insumat o serie de lucrari fotografice ale caror modele etalau tatuaje dantelate realizate cu henna, amintind de traditiile orientale de nunta.

Vizitatorii au putut observa in mod direct cum ia nastere aceasta forma de arta, altfel perisabila, prin demonstratia Georgianei facuta in timpul vernisajului. „In fata obiectivului foto al lui Mihnea Baran, emotia, sentimentul ca esti vazut, sentimentul ca nu trebuie sa ramâi acolo razbate, vine pâna la noi, cei care privim fotografiile” a subliniat criticul si istoricul de arta Iulian Bucur in prezentarea sa din timpul vernisajului.

El a comparat modelele cu niste fresce de moschee pe care artista si-a etalat caligrafia, urmând ca apoi fotograful sa le puna in valoare intr-un joc al luminii si al umbrei. „De fapt, aici este vorba de un spectacol: un regizor, care sa prezinte subiectul, si un actor, care sa-si joace rolul, sa creeze imaginea” a concluzionat pictorul Aurel Stanciu, unul din mentorii lui Mihnea Baran.

Finalul acestui regal cultural a apartinut muzicii, prin recitalul de muzica fado pe care Cristina Dascalescu l-a oferit celor prezenti, completând emotia imaginii cu cea a armoniilor sonore.