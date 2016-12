Cultura Spectacole cu ocazia sărbătorilor de iarnă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu primăria municipiului Bacău și Ansamblul folcloric ”Busuiocul” vă invită la spectacolul ”O, ce veste minunată!” ce va avea loc marți, 20 decembrie 2016 cu începere de la ora 16.00, la teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău. Spectacolul va fi susținut de către Ansamblul folcloric ”Busuiocul”, Formația corală Ateneu, grupuri folclorice din Bacău (comunele Agăș, Asău, Brusturoasa) și Botoșani. În recital sunt grupul folcloric ”Mândruțele” din Basarabia și preoții Ionuț Avram și Ciprian Ignat. Intrarea este liberă. Marți, 27 decembrie 2016, cu începere de la ora 10.00, în Piața Tricolorului din Bacău va avea loc ”Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă”. Vor participa colectivele de obiceiuri populare din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea. 0 SHARES Share Tweet

