Spectacol total la Miss Boboc 2016 de la “Ferdinand I”

Intr-o atmosfera fierbinte si cu o sala arhiplina, vineri, 28 octombrie, la Teatrul de Vara „Radu Beligan” s-a desfasurat editia 2016 a spectacolului de Miss si Mister Boboc a Colegiului National „Ferdinand I”. In cursa pentru râvnitele titluri s-au inscris 10 perechi de boboci care au avut de infruntat mai multe probe intre care proba de zi, momentul artistic, o proba surpriza in care au trebuit sa gaseasca rime la anumite texte si proba de seara. Seara a fost dominata de momente dansante, fie ca a fost vorba de dans modern, sportiv sau de folclor, toate fiind foarte bine pregatite.

Bobocii au mai ales sa prezinte in incercarea de a convinge juratii momente sportive, desen, pictura, teatru, interpretari vocale si instrumentale. Spectacolul a cuprins si o prezentare de moda pusa in scena de elevii colegiului, tema fiind „Film”, in care cei care au defilat pe scena s-au inspirat din pelicule celebre folosind personaje si coloanele sonore din productiile cinematografice respective.

Publicul, in rândul caruia au fost foarte multi parinti si profesori, a fost la inaltime, incurajându-si in permanenta favoritii si savurând toate momentele artistice puse in scena. Trebuie subliniata si prestatia celor doi prezentatori „ferdinandisti” consacrati, Teodora Balas si Andrei Laslau care au coordonat toate „operatiunile” de pe scena balului. Bobocii s-au comportat foarte bine, s-au pregatit asiduu pentru momentele de pe scena si au trecut cu bine peste toate probele.

La ultima proba, a tinutelor de seara, bobocii au etalat maturitate, iar aparitia boboacelor a taiat respiratia publicului. Dupa ultima proba a avut loc si momentul surpriza, un miniconcert Mike Godoroja & Blue Spirit, timp in care juriul a decis soarta concurentilor. Dupa o serie de titluri acordate din partea sponsorilor si decernarea locurilor III si II, organizatorii au anuntat câstigatorii editiei 2016 Miss si Mister Boboc „Ferdinand I”.

Miss Boboc 2016 a fost aleasa concurenta cu numarul 3, Daria Tutunaru iar Mister Boboc 2016 a fost desemnat concurentul cu numarul 1, Matei Popa. A fost o seara excelenta in care toata lumea a avut de câstigat: concurentii premii consistente si o experienta unica, iar publicul, un spectacol reusit.

“Am muncit mult pentru acest concurs dar a meritat. Am sperat sa câstig pentru ca este un premiu important. Dar cel mai important lucru este ca imi ramân amintiri foarte frumoase.”

Matei Popa, Mister Boboc 2016 „Fedrinand I”

„In primul rând a fost foarte distractiv si a meritat. Nu a fost chiar usor dar distractia a compensat. Proba mea favorita a fost cea de talente in care am dansat vals vienez. Dedic premiul familiei mele, prietenilor, tuturor.”

Daria Tutunaru, Miss Boboc 2016 „Ferdinand I”