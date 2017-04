Spectacol pugilistic la Sala de Atletism de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aseară a debutat ediția 2017 a Cupei României la Box, eveniment găzduit de Sala de Atletism Bacău și organizat de de Federația Română de Box, Sport Club Municipal Bacău, CS Știința Municipal Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău. Prima sesiune de calificări a debutat de la ora 16.00 și a programat șapte partide. Primul meci i-a opus pe Adrian Mihalache (Rovinari) și Vasile Bejan (Târgoviște) la categoria 46-49 kg, primul câștigând prin KO în mai puțin de un minut de la gongul de start. Medaliatul european la Juniori, băcăuanul Alexandru Cuciureanu s-a impus clar la puncte, decizie 5-0, în fața lui Norbert Cojocaru (Cluj) în meciul II din program. A urmat victoria cu 3-2 a lui Adrian Zgavarogea (Bacău) în fața lui Adrian Botusan (Suceava) la 69 kg, pentru ca în meciul IV, la 75 kg, Marcu Coșa (Bacău) să se încline cu 4-1 în fața lui Marius Dumitru (Mioveni). Spectaculos a fost și meciul V care i-a adus față în față pe Vladimir Locuț (Zărnești) și Ionuț Borgovan (Bistrița) la categoria 75 kg, adjudecat de primul prin KO în repriza I. Băcăuanul Alberto Biro a boxat în meciul VI împotriva lui Adrian Fieraru (Slatina) la categoria 81 kg și a câșțigat prin abandon, antrenorul boxerului oltean aruncând prosopul în prima repriză. Ultimul joc i-a adus în ring pe pugiliștii de la categoria +91 kg, Daniel Burciu (Dinamo) și Ionuț Iancu (Cluj), bucureșteanul câștigând clar cu o decizie de 5-0. Ziua a II-a a competiției programează joi, 6 aprilie, de la ora 16.00, meciurile din semifinale, Galele Finale urmând a se desfășura vineri, 7 aprilie, de la aceeași oră. Accesul publicului la această competiție este liber. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.