Social Spectacol organizat de elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii de Comunicat de presa - Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a dovedit încă o dată faptul că fiecare promoţie ascunde talente artistice şi că, pe lângă a pregăti viitori agenţi de penitenciar, aceasta cultivă şi latura sensibilă şi creativă a elevilor săi. Elevii Şcolii au reiterat semnificaţia zilei de 8 Martie prin organizarea unui spectacol dedicat atât colegelor de promoţie cât şi personalului, transformând Ziua Internaţională a Femeii în prilej de bucurie, de desfăşurare a energiei creatoare şi de apreciere a celor ce sunt, universal vorbind, prietene, iubite, soţii şi mame. Trebuie amintit şi subliniat faptul că această manifestare artistică s-a născut din iniţiativa elevilor şi că este cu atât mai lăudabilă cu cât conţinutul evenimentului a fost conceput ca o surpriză pentru întregul public. Cu ocazia acestui eveniment, ne-am reamintit cu toţii că Şcoala se află la confluenţa unor râuri ce curg continuu pentru a hrăni Frumosul, Cunoaşterea şi Omul.

