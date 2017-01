Spectacol omagial dedicat Unirii Principatelor Române, organizat de Ansamblul Busuiocul

“Unirea, naţiunea a făcut-o” a fost genericul sub care s-a desfăşurat, marţi, 24 ianuarie, la Sala Ateneu, Spectacolul Omagial dedicat Unirii Moldovei cu Ţara Românească, în 1859, sub acelaşi Domn, eveniment de crucială importanţă pentru poporul român. Pregătirea Unirii, alegerea ca Domn al Moldovei a lui Alexandru Ioan Cuza, apoi, pe 24 ianuarie, şi ca Domn al Ţării Româneşti, a consfinţit actul de naştere al unei noi naţiuni, evenimente care au constituit filonul spectacolului susţinut de Ansamblul Folcloric Profesionist “Busuiocul”, organizat sub patronajul Consiliului Judeţean şi al Primăriei Bacău. “Este de datoria noastră, ca ansamblu profesionist, cu o puternică şi valoroasă putere de exprimare artistică, să oferim publicului băcăuan un spectacol dedicat acestui important eveniment din istoria neamului românesc. Ideea centrală a fost Unirea şi eroii ei, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Doamna Elena, Moş Ioan Roată. Am plecat din Bucovina, ne-am oprit la Iaşi, Bacău, Focşani, Bucureşti, localităţi puternic marcate de istoria acelor ani, cu poezie, teatru, dansuri, muzică populară. Bucuria noastră a fost că publicul a fost alături de noi, am cântat şi dansat împreună, a fost o adevărată sărbătoare”, ne-a spus Petre Vlase, director al Ansamblului “Busuiocul”. Şi-au dat concursul solişti şi grupuri de la ansamblul “Busuiocul”, actori ai Teatrului Municipal “Bacovia”, care au interpretat rolurile domnitorului Cuza (Bogdan Matei), Mihail Kogălniceanu (Viorel Baltag), Dana Vrânceanu (Doamna Elena), Ştefan Alexiu (Moş Ioan Roată), într-un scenariu şi sub regia maestrului coregraf Petre Vlase. Spectacolul a debutat cu HORA UNIRII, interpretată de orchestra şi membrii ansamblului, în aplauzele spectatorilor. Un moment emoţionant l-a constituit rostirea Jurământului de către Alexandru Ioan I:“Jur în numele Presfintei Treimi şi în faţa ţării mele că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele Patriei, că voi fi credincios Constituţiei, în textul şi spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toţi şi toate…”, cât şi frumoasele cuvinte rostite de Mihail Kogălniceanu, prietenul şi sfetnicul tânărului Domn. Din Bucovina, Iaşi, Bacău, Focşani, Bucureşti au răsunat melodii cu o puternică încărcătură patriotică: “Balada” lui Ciprian Porumbescu (Ionuţ Coman), “Cântecul Unirii” şi “Bucovină, mândră ţară” (pr. Ionuţ Avram), “O lumânare pentru cei vii” (Georgiana Păduraru), “Vin la Milcov cu grăbire” şi “Pe al nostru steag e scris unire” (Grupul Flori de câmp), “Ciocârlia” (Costel Babaşa), melodii populare din Basarabia, cu Zenaida Bolboceanu, interpretă de mare valoare, solistă acum a Ansamblului “Busuiocul”, suite de dansuri populare de pe Valea Tazlăului, Milcovului şi vestitul Căluş din Muntenia. 1 of 31 Spectacolul omagial a fost onorat de Sorin Braşoveanu, preşedinte al Consiliului Judeţean şi s-a încheiat cu celebra melodie “Hora Unirii”, care a încălzit şi încălzeşte inimile românilor de pretutindeni de peste 150 de ani. 5 SHARES Share Tweet

