O nouă seară magică s-a derulat la Olive Café, acolo unde actorii Teatrului Municipal Bacovia s-au reunit să dea glas comediei „Fii cuminte, Cristofor!" de Aurel Baranga, într-un spectacol de lectură organizat marți, începând cu ora 20.00. Evenimentul, care face parte din proiectul „Tu și Teatrul" ticluit de conducerea teatrului băcăuan și de managementul de la Olive Café, s-a aflat la cel de-al doilea episod și a înregistrat un nou succes. „Această colaborare ne bucură enorm iar clienții noștri sunt foarte încântați de reprezentanțiile actorilor băcăuani. Succesul este evident și prin faptul că toate locurile din cafenea au fost ocupate, cererea fiind mult mai mare", a declarat Gabriela Vizitiu, manager la Olive Café, care a precizat că astfel de serate vor avea loc periodic. La un ceai, o ciocolată caldă sau chiar un cocteil, publicul din Olive Café a savurat prestația actorilor băcăuani răsplătindu-i cu aplauze. Spectacolul „Fii cuminte, Cristofor!" a fost coordonat de actrița Marlene Duduman, iar din distribuție au făcut parte parte actorii Dumitru Rusu, Anca Bucșă, Ștefan Ionescu, Nina Ionescu și Nela Zare. Aceștia au fost susținuți din public și de o parte din colegii din teatru, între ei și actrița Eliza Noemi Judeu, directorul Teatrului Municipal „Bacovia". „Spectacolul lectură face parte din proiectul «Tu și Teatrul», pe care eu l-am propus actorilor teatrului, deci este un proiect al teatrului, iar doamna Vizitiu a venit în întâmpinarea noastră, propunându-ne să facem diverse momente artistice în Olive Café. Astfel, am ales spectacolul lectură prin care ne dorim promovarea dramaturgiei românești, clasice și contemporane, dar și a unor nume de prestigiu din dramaturgia universală", a declarat Eliza Noemi Judeu, care a mai precizat că acest proiect se va derula cel puțin pe toată perioada acestei stagiuni, până în luna iunie. Programul serii a fost completat de prestația formației DREAMS ce a oferit publicului un recital în stiluri muzicale diferite.

