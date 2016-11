Spectacol, frumusete si talent in Balul Bobocilor Colegiului „Grigore Antipa”

Emotie si bucurie, talent, frumusete, sustinatori, aplauze, incurajari, voie buna si distractie. Aseara, pe scena Teatrului de Vara „Radu Beligan” a fost organizat Balul Bobocilor, editia 2016, a Colegiului „Grigore Antipa” din Bacau. Un spectacol plin, cu majorete (coordonate de prof. Silvia Danu), momente artistice, muzica usoara, teatru, scenete, dans.

Dar si cu 24 de bobocei, 12 fete si 12 baieti, care s-au luptat pentru titlul de Miss si Mister „Antipa”, in probele de prezentare, tinuta de zi, dictie (sustinuta perfect de concurenti), mimica, dans, proba surpriza si tinuta de seara. Toate au alternat intr-un show adevarat, in care au mai urcat pe scena Mihaela Renita, eleva in clasa a X-a E, o tânara solista câstigatoare a numeroase premii, Mateea Ioana Cosma, finalista in concursul Eurovision, Trupa „The Sport”, cu un moment de umor din lumea mastilor, Carmen Moraru (clasa a X-a F), Larisa Rata si Andreea Dinu, care au cântat doua melodii consacrate ale Deliei, dans modern cu elevii liceului, sub coordonarea prof. Cristina Taras, dans popular (coordonatori profesori Luchian Ghita, Cristina Paulet si Tereza Fartade), muzica populara cu Paula Hodea, teatru cu trupa liceului in adaptarea prof. Daniela Corlade, muzica folk cu Danut Grigoras, dar si rap cu Alexandru Closca si Adrian Ciubotaru, Team B, Adrian Ciubotaru (Beatle), Black Squad, Skipp Production, Irina Cochior si Patriciu Maties Giuseppe. Nu a lipsit nici prezentarea de moda, cu tema tarâmul magic al inventiilor revolutionare, intr-un stil clasic cu influente traditionale românesti, in coordonarea profesorilor Mihaela Birdan si Daniela Corlade.

In final, dupa mai bine de patru ore de spectacol, juriul, format din profesori, dar si elevi, a decis:

– locul I si titlul de Miss 2016 Colegiul „Grigore Antipa” – Cristina Blaga

– locul I si titlul de Mister 2016 Colegiul „Grigore Antipa” – Cristian Rotaru

– locul II: Olga Josan si Dionis Catarau

– locul III: Maria Adelina Mihalache si Alexandru Zagoret

Miss si Mister Popularitate au fost alesi elevii Ana Pavlicenco si Alexandru Rotaru.

Premiile concursului au fost inmânate de Madalina Nastac si Dorin Subaci, câstigatorii de anul trecut. De organizarea intregului bal s-au ocupat elevii de la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, cu ajutorul conducerii colegiului, prof. Constantin Ciofu, director, si prof. Daniela Bilbor, director adjunct, a cadrelor didactice, dar si a consilierului educativ Elena Ghius. Au prezentat Madalina Ioana Nastac si Alexandru Musca.

Cristina Blaga, Miss 2016 Colegiul „Grigore Antipa”, cu numarul 12 in concurs, este eleva in clasa a IX-a C. Are 15 ani, 1.75 inaltime si 60 de kilograme. Pasiunile sale sunt fotbalul si plimbatul… seara. Motto-ul sau in viata: „Pâna la urma, cine suntem noi sa ne anulam propriile vise?”

Cristian Rotaru, Mister 2016 Colegiul „Grigore Antipa”, cu numarul 6, este elev in clasa a IX-a F. Are 15 ani, 1.75 inaltime si 60 de kilograme. Ii plac luptele si fotbalul. Motto-ul sau: „Traieste viata fara frica, ataca obstacolele din calea ta si demonstreaza ca le poti suporta.”