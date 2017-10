Municipiul Bacău şi Centrul de Informare Europe Direct invită băcăuanii la Spectacolul folcloric „Dialog între generaţii”, ce va avea loc marţi, 3 octombrie, cu începere de la ora 17.30, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Spectacolul folcloric va fi susţinut de către Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, fiind organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vărstnice. Intrarea este liberă, Municipiul Bacău acordând în acest sens folosinţa gratuită a sălii Teatrului de Vară „Radu Beligan”. 0 SHARES Share Tweet loading...

