Miercuri, într-o frumoasă seară de toamnă, de la ora 19, s-a deschis – cum se putea altfel decât cu un recital de poezie – Festivalul Naţional „George Bacovia”. Băcăuanii, prezenţi într-un număr mai mare ca în alţi ani, au avut posibilitatea să asculte şi să vibreze împreună cu actorii Denise Ababei, Firuţa Apetrei, Eliza Noemi Judeu şi Valentin Branişte. Superbă interpretare şi surprinzătoare prezenţă a Denisei Ababei, care a purtat spectatorii pe valurile unei melodii care a introdus spectatorii în atmosfera epocii bacoviene…Şi Bacovia trecea, căuta vechiul parc, vechiul oraş, străzile şi uliţele, cu copacii desfrunziţi, cu roşul abatoarelor şi plumbul cimitirelor. Şi Bacovia trecea…umbră nevăzută, doar Poezia ţăşnea din clavirul nevăzut, ascuns după Bacovia, după Statuia care poartă în spate toată tristeţea oraşului. Dar oraşul lui nu mai există, îl găsim doar în arhive, iar acum nu despre arhive vorbim. Cele mai frumoase poezii de dragoste, da, de dragoste neîmpărtăşită, de speranţă şi zbucium, alese cu neîndoită dragoste pentru Poet, pentru poezia celui care s-a indentificat până la contopire cu oraşul de la care a îndrăznit să-şi rescrie numele. A fost o seară minunată, aşa cum ne-am dorit de mult, de când Bacovia a fost urcat pe soclu, în 1971. A început Festivalul lui Bacovia, o celebrare a geniului şi a oraşului unde a văzut lumina zilei şi unde s-a întors mereu, aşa cum se întâmplă şi în aceste zile de septembrie. Exact ca în celebra poezie. Denise, Firuţa, Eliza şi Valentin ne-au dăruit un Bacovia după care tânjeam de mult timp, de care avem mare nevoie în fiecare zi, să-l iubim şi să-l sădim în fiecare toamnă, în fiecare primăvară în sufletele noastre şi să zburăm spre infinitul bacovian. 1 of 33 Festivalul continuă astăzi, 14 septembrie. De la ora 12.00, la Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza”, vor avea loc “Colocviile Revistei Ateneu”, tema propusă de organizatori fiind “Bacovia după Bacovia” , la care vor participa scriitorii Nora Iuga, Magda Cârneci, Ioana Nicolaie, Nicoleta Popa Blanariu, Victor Munteanu, scriitori băcăuani, redactori ai revistei, colaboratori. Vor fi lansate mai multe volume, semnate de Carmen Mihalache, Ovidiu Genaru, Victor Munteanu etc. În aceeaşi zi, între orele 18.00-20.00, la Sala ATENEU a Filarmonicii “Mihail Jora”, va avea loc, ca în fiecare an, decernarea Premilor Revistei “Ateneu”, ceremonie urmată de un concert extraordinar al Orchestrei Filarmonicii, dirijor George Hariton, solişti Teodora Stoica – vioară, Doru Costăchescu – violă. Cotidianul “Deşteptarea” este partener media al evenimentului. 0 SHARES Share Tweet

