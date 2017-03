Social Spectacol caritabil la Arena Mall de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Arena Mall – Bacău va avea loc miercuri, 8 martie, ora 16.00, spectacolul caritabil ”Inimă de mamă”, organizat de parohia ”Sf. Trei Ierarhi” – Bacău și coordonat de Protopopiatul Bacău. Evenimentul va fi susținut de Clubul de teatru, muzică și dans ”Neghință”, coordonat de prof. Mariana Tănase, copiii parohiei ”Sf. Trei Ierarhi”- Bacău, coordonați de prof. Mugur Neuman, și tinerii interpreți ai Școlii de Arte și Meserii Bacău, îndrumați de prof. Maria Șalaru. ”Fondurile strânse cu acest prilej vor fi donate pentru ajutorarea mamelor din Maternitatea Bacău și femeilor private de libertate aflate în Penitenciarul Bacău.”, a declarat preot Aurel Cârlan, parohul bisericii ”Sf. Trei Ierarhi”. Spectacol caritabil de la Arena Mall este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. 2 SHARES Share Tweet

