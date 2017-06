Spalatoriile auto, o afacere care infloreste

Aproape inexistente in anii de dinainte de 1990, spalatoriile auto au luat amploare in ultimii 20 de ani, cele mai multe fiind amplasate in orase si pe marile artere de circulatie, combinate si cu spatii comerciale, loc de asteptare (odihna, cafea, ceai, televizor). Serviciile si ofertele s-au diversificat, atât pentru fidelizarea clientilor, cât si pentru reducerea costurilor, iar in ultimii ani au fost nevoite sa se supuna si unor norme stricte de mediu. Cu un pic de curaj, o investitie de minim 10.000 de euro, un teren cu vad si trei salariati, afacerea poate fi pusa pe roate. Clienti sunt.

Dintr-un sondaj realizat de Promotor acum câtiva ani, pe 3.000 de persoane, pentru a afla cât de des isi spala românii masinile, reiese ca 31 la suta ajung la o spalatorie auto o data pe saptamâna, iar 25 la suta isi spala masina la doua saptamâni. Cele mai profitabile luni sunt cele de primavara si toamna, iar ca zile, majoritatea patronilor din Bacau sustin ca sâmbata si lunea, insa depinde (pe tot parcursul anului) si de starea vremii.

Cele mai multe sunt spalatoriile clasice, cu doua sau trei boxe, cu spalare exterior, interior, cu jet de apa si frecare manuala, mai sunt spalatorii cu jet de apa cu inalta presiune, fara frecare manuala, dar si moderne, automate, cu perii mecanice, acestea din urma se gasesc la benzinarii. In ultimii ani, in marile orase functioneaza si spalatorii self sevice, fara personal si, de ce nu, chiar saloane de infrumusetare. A prins la clientii cu bani si spalarea la domiciliu, chimica, uscata.

Consumul de apa creste exponential

Majoritatea spalatoriilor auto folosesc apa din retelele publice de apa potabila (intre 10 si 20 de litri/spalare, ajungând la 30 -50 litri pentru TIR-uri. Apa este “izvorul vietii”, de aceea, in ultimii 50 de ani, peste tot in lume, apa, resursele, consumul, dar si rationalizarea lui, au devenit probleme majore ale guvernelor, in conditiile in care apa devine tot mai scumpa si consumurile cresc, ca urmare a concentrarii populatiei in mediul urban, iar pe de alta parte reducerea, pâna la nivel de alerta, a surselor noi de apa, schimbarilor climaterice dramatice din ultimul secol (secete) si, condamnabil, risipirea ei. Sa speram ca vom fi suficient de precauti, de inteligenti, pentru a ne bucura cât mai multi ani de apa din Uz, curata si limpede.

Precizari si nedumeriri

Din informatiile primite de la SC CRAB SA Bacau, in municipiul Bacau functioneaza 51 de spalatorii auto, toate contorizate, atât pe alimentare cât si pe eliminare. Dintre acestea, 23 folosesc sursa orasului, 18 sursa proprie, 10 având alimentare mixta, consumul, calculat pe luna noiembrie 2015, inregistrând urmatoarele valori: 349 mc din sursa orasului, 1020 mc din sursa proprie, iar la cel cu alimentare mixta – 38 mc/oras si 1377 mc sursa proprie. La total consum la nivelul municipiului, ceea ce consuma spalatoriile auto reprezinta 0,06 la suta.

“Toate spalatoriile auto, indiferent de natura apei folosita, au obligatia de a instala pe racordul propriu de canalizare, in amonte de racord, o unitate de deznisipare si o instalatie de separare a grasimilor, altfel nu primesc avizele de amplasare si functionare. Periodic, monitorizam apele uzate, iar in cazul in care se constata depasiri ale limitelor admise, se aplica penalizari drastice”, a precizat ing. Radulescu Petrus, director tehnic al Companiei Regionale de Apa Bacau.

Am constatat, la prima vedere, ca 23 de spalatorii care folosesc apa potabila din retea consuma, intr-o luna, mult mai putin decât celelalte 28 de unitati, care au sursa proprie (calculat dupa cantitatea de apa deversata in canal), explicatia, ne spune si Mihai Marin, sef serviciu clienti la CRAB, este ca spalatoriile care folosesc apa din retea consuma mai putin, deoarece sunt mici, cu o singura boxa, aflate in benzinarii si service-urile auto, fata de cele cu 3-5-7 boxe.

Munca multa, bani putini

Plecând de la informatia ca sâmbata este zi plina la spalatorii, am plecat pe “traseu”. Prima oprire, la punctul de lucru de pe str. Constantin Ene, nr. 3, al societatii Auto Lavare. In cele doua boxe se lucra de zor, iar afara erau in asteptare alte 4-5 masini. “Este timp frumos si avem de lucru, insa nu-i mereu doar soare. O parte din clieti vor doar spalare exteriora, insa majoritatea vor serviciul complet”, ne spune Ioan Andronache, tatal patronului, Mirel Ioan Andronache, pe care il mai ajuta. Aflam ca spalatoria este una clasica, cu jet de apa si frecare manuala, functioneaza cu apa din sursa proprie, este deservita de cinci lucratori, iar câstigul nu-i dupa cum s-ar crede. “Cheltuielile sunt foarte mari, salarii (toti cei cinci salariatii au carte de munca), chirie, impozite, consumabile, curent electric, canalizare. Adaugati zilele proaste (ploi, zapada), când doar cheltuim si nu incasam. Sunt foarte multe spalatorii acum, aproape pe fiecare strada, iar statul in loc sa ne ajute, sa traim, sa ne dezvoltam si sa ne modernizam, daca ar putea ne-ar lua si scalpul”, mai spune dl. Andronache, om cu multa experienta de viata, vesel, optimist cu moderatie, critic fara a fi acuzator, care ne mai spune ca este pacat sa folosesti apa potabila la asemenea operatiuni.

O joaca cu folos

Spuneam la inceput ca, in marile orase, sunt si spalatorii self service, unde ai posibilitatea sa-ti pui la incercare indemânarea si, cu un mic efort, poti sa-ti cureti singur masina. In Bacau, dupa informatiile mele sunt doua asemenea spalatorii auto. Una ar fi pe Milcov, la o benzinarie, iar alta pe Calea Moldovei, cum treci Podul cu Lanturi, la care m-am oprit pentru câteva minute.

Pare simplu, o joaca, daca nu ai fi sub presiunea timpului. Introduci in automat o bancnota de cinci lei, primesti o fisa, pe care o bagi la robotul de la boxa. Iti alegi programul, din cele trei (samponare cu apa calda la joasa presiune, clatire cu apa demineralizata la inalta presiune, apoi finalizare cu apa dedurizata, tratata prin osmoza inversa, care incarca masina negativ, pentru a nu se mai prinde praful. Totul in patru minute. Daca doresti, pentru cosmetizare, uscare si curatarea interiorului, introduci o alta bancnota de cinci lei si mergi la platforma, unde ai aspirator pentru sase minute, primesti gratuit aer si solutii pentru geamuri si interior. Aici timpul nu este limitat. La una din boxe, spala de zor un tânar, Cristian Schirliu, care mi-a spus ca vine aici de cinci-sase ori pe luna. “La prima a fost mai greu, acum am experienta, ma incadrez in timp. Avantajul este ca nu mai piezi timpul ca pe la alte spalatorii, câte o jumatate de ora. Daca te grabesti, in patru minute poti sa lasi noroiul la intrarea in oras. E o treaba desteapta”, imi mai spune grabit. Stau de vorba cu un tânar, Dragos Ciocan, dupa cum se recomanda, “electronist”, cel care a montat intreaga instalatie si mai vine când sunt probleme. “Patronul mi-e prieten, am fost cu el in Franta, de unde am cumparat toata instalatia, m-am pregatit, cunosc toata aparatura, dar nu-s probleme, functioneaza foarte bine. Dupa cum vedeti, nu exista niciun salariat, insa sunt camere video. Ma mai cheama când si când. Acum nu este in Bacau. Eu nu va pot spune mai multe, stiu ca functioneaza cu apa din sursa proprie, cu toate filtrele montate, iar la iesire sunt trei bazine, unul pentru reziduuri, altul are un separator pentru hidrocarburi, are tot ce-i trebuie unei spalatorii moderne, cu respectarea normelor europene de mediu”, ma lamureste interlocutorul meu. Ma invita la un exercitiu, insa amân pentru altadata. Intr-o boxa isi spala masina o doamna, secondata de un copil, care se amuza copios. La o alta, o jandarmerita mânuia cu dexteritate pompa cu sampon. La intrare, câteva masini asteptau sa le vina rândul. Decât sa speli masina in spatele blocului, cu un consum de apa de la robinet, apa buna de baut, sau la Bistrita, puteti alege o joaca la self service.

As fi vrut sa scriu si despre un “salon de infrumusetare” a masinilor, insa, cu toata staruinta mea, nu am descoperit niciuna, in Bacau.

