La fix un an distanță, Aerostar Bacău și Foresta Suceava se află din nou față în față. Tot pe „Aerostar” și tot în faza a patra a Cupei României. Numai că din echipele care se luptau toamna trecută pentru a ajunge să dea piept cu o grupare de primă ligă a rămas doar numele. Ambele formații și-au schimbat atât antrenorii (Cristi Popovici, tehnicianul de atunci al Forestei ajungând chiar pe banca Aerostarului), cât și o bună parte din distribuție. Puțini, foarte puțini „supraviețuitori” de la acel Aerostar- Foresta 0-1. „Un singur lucru a rămas însă neschimbat: dorința mea de victorie. Ar fi foarte frumos dacă ne-am califica și am aduce în Bacău o echipă de Liga I”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici. Calificați în această fază după ce au trecut în turul precedent de ciucanii de la Csikszereda, băcăuanii adună victorii după victorii în campionat, instalându-se, deocamdată, pe locul 3 în Seria I a Ligii a III-a, la egalitate de puncte cu a doua clasată, Oțelul Galați. Foresta, în schimb, tocmai a bifat cea de-a doua victorie în zece etape, care i-a permis să părăsească ultimul loc în eșalonul secund. În formula Began- Renquin, Cordos (’79 Secrier), Diallo, Belevschi- Sumănariu- Cerlinca, Vl. Stănescu, Kimbalouola, Coroama- Chalabi, formația antrenată de Nuno Pedro s-a impus în weekend cu 2-1 în fața Baloteștiului, căreia i-a pasat, de altfel, și „lanterna”. „Nu am fost la Suceava pentru a urmări jocul cu Baloteștiul deoarece am avut antrenament. Am văzut însă un rezumat. Știu că Foresta are foarte mulți stranieri și că, având în vedere sosirile numeroase din ultima vreme, echipa suferă la capitolul omogenitate. Oricum, ne așteaptă un meci dificil, contra unei echipe dintr-o ligă superioară, însă băieții sunt montați pentru obținerea victoriei”, a precizat Popovici. Tehnicianul băcăuan va efectua mai multe modificări în propriul „unsprezece” în condițiile în care regula utilizării a trei jucători U19 nu operează și în Cupă, unde Aerostar va trebui să recurgă, obligatoriu, ca și Foresta, la jucători U21. Pe lângă mai vechea accidentare a lui Adăscăliței, „aviatorii” îl au ca incert pe Adi Gheorghiu. De partea cealaltă, Foresta nu-l va putea utiliza pe Sumănariu, eliminat în jocul de campionat cu Baloteștiul. Celelalte meciuri programate marți, 3 octombrie, în faza a patra a Cupei României: CSM Focșani- Știința Miroslava, Agricola Borcea- Petrolul Ploiești, Unirea Slobozia- Dunărea Călărași, AFCM Alexandria- Academica Clinceni, ACSO Filiași- FC Argeș, CSMȘ Reșița- Pandurii Tg. Jiu, Universitatea Cluj- Olimpia Satu Mare, Sănătatea Cluj- Luceafărul Oradea. Meciurile care se vor desfășura miercuri, 4 octombrie: Sporting Liești- Dacia Unirea Brăila, Metaloglobus București- Sportul Snagov, CS Balotești- CS Afumați, AFC Hărman- Chindia Târgoviște, ACS Șirineasa- CS Mioveni, Voința Biled- ASU Poli Timișoara, Șoimii Lipova- UTA Arad, Performanța Ighiu- ASA Tg. Mureș, Industria Galda- AFC Hermannstadt. Unii cu ocaziile, alții cu golul În partida de anul trecut, din Cupa României, dintre Aerostar Bacău și Foresta Suceava, oaspeții s-au impus cu scorul de 1-0. Băcăuanii au început foarte bine jocul, însă au ratat ocaziile de gol pe care și le-au creat. Și în partea secundă, tot Aerostar a fost mai aproape de a deschide scorul, lovitura liberă executată de Chirilă ratând de puțin ținta. Golul victoriei sucevene a căzut în min. 67, fiind înscris de fostul mijlocaș al Sport Clubului Bacău, Căinari. 0 SHARES Share Tweet loading...

