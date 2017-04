Top Story Sorin Brașoveanu: „Prioritatea noastră rămâne Aeroportul!” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bugetul județului pe 2017 are prinse, la secțiunea „Dezvoltare”, numeroase investiții în infrastructura de transport și în cea de sănătate. „Prioritatea noastră rămâne Aeroportul Internațional George Enescu, mai exact finalizarea investiției din surse proprii – terminalul de pasageri, turnul de control, anexa administrativă, parcarea, terminalul intermodal, rezervorul de apă și stația de pompare -, termenul fiind iulie 2017”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. Obiectivul este realizat 70 la sută. Al doilea proiect vizează creșterea capacității portante a pistei din Bacău, proiect aflat în faza de obținere a avizelor. În domeniul sănătății se vor realiza cinci proiecte. La Spitalul Județean de Urgență vor fi modernizate secțiile care funcționează în clădirile vechi – Psihiatrie, ORL, Oncologie etc. -, Laboratorul de medicină legală, Pavilionul HIV-SIDA, corpurile A și B Pediatrie, Urgențele și Ambulatoriul Pediatriei Bacău, precum și modernizarea a patru secții din Spitalul Municipal Onești, proiect finanțat 90 la sută de CJ Bacău și 10 la sută de CL Onești. Aflați ce drumuri vor fi asfaltate… Actualizarea master planului pe apă-canal, condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), este, de asemenea, o prioritate pentru CJ Bacău. Bugetul prevede și susținerea tuturor lucrărilor de modernizare începute pe PNDL: DJ 243 B, Fântânele – Praja – Motoșeni, DJ 241 C Roșiori – Valea Mare, DJ 156H (Strada A.I.Cuza din Buhuși) și DJ 116 (Strada Gălean din Târgu Ocna). Au fost depuse pe PNDL și proiecte pentru reabilitarea DJ 117 Poduri – Cernu, DJ 119 Răcăciuni – Ciucani, DJ 252 C, Tătărăști – Corbasca – Pâncești, DJ 241 B Pădureni – Filipeni – Godovana, DJ 243 B Motoșeni – Gura Crăiești – Benești – Stănișești, DJ 243 B Vultureni – intersecție cu DJ 241A – Poieni – Parincea – DJ 252, DJ 252 F Ungureni – Gârla Anei – Viforeni – Bărtășești, DJ 123 limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, DJ 252A, Horgești – Răcătăul de Jos. Pe Programul Operațional Regional au fost depuse cereri de finanțare pentru modernizarea Vivariului, a DJ 207D Neamț-Bacău, DJ 241 (graniță Vrancea – Podu Turcului – Iz. Berheciului, 58,36 km) și DJ 241A (Iz. Berheciului – Secuieni, 13,86 km). „Modernizarea Aeroportului Bacău se află pe locul 2 pe lista de investiții prioritare din Master Planul General de Transport. Valoarea cumulată a celor două proiecte se ridică la 64 de milioane de euro”.

