Soprana Gabriela Iștoc: „Întotdeauna, mai ales de Sărbători, între carieră și familie, alegeți familia!”

Apreciată și prezentă mai mult pe scene internaționale de renume, pentru că, după cum ea însăși a mărturisit, „hai să spunem că pentru Gabriela porțile sunt mai deschise în afară decât acasă”, soprana băcăuancă Gabriela Iștoc nu și-ar da, totuși, Bacăul și țara pentru nimic în lume. Mai mult, când de Sărbători artiștii stau mai mult pe scenă decât în mijlocul celor apropiați, Gabriela Iștoc renunță fără regrete la cea dintâi, doar pentru a fi acasă, cu familia.

Din inimă, cu gând curat și bun, soprana a ales și pentru sfârșitul lui 2016 să fie Acasă. După un an plin de cântări pe scena muzicii clasice internaționale și prezențe de succes la festivaluri de renume unde a dus celor din străinătate inclusiv cântul românesc al Mariei Tănase, Gabriela Iștoc a simțit nevoia ca darul vocii ei să-l dea, în decembrie, de Sărbători, alături de Orchestra Filarmonicii ”Mihail Jora”, pe 19 decembrie la Onești și pe 23 decembrie în Bacău, copiilor nevoiași, prin concerte caritabile.

Mai mult, tot în decembrie, din dragoste pentru copiii diagnosticați cu boli incurabile, soprana și-a dăruit și… părul, donându-l prin Little Princess Trust, la Societatea Studenților Mediciniști din Iași, contribuind, astfel, la realizarea de peruci pentru copiii aflați în chimioterapie. Participarea sopranei la concerte caritabile și gesturi de donație sub orice formă au devenit pentru ea, cu atât mai mult de când este mamă, o rațiune de a fi.

Mesaj de Sărbători, pentru băcăuani

Pentru sărbători în general și pentru cele de iarnă în mod special, soprana Gabriela Iștoc poartă pentru băcăuani și nu numai, un mesaj aparte: ”Bucurați-vă împreună cu cei dragi, fiți alături de copiii voștri, cu părinții, cu bunicii, cu frații, fiți în familie!”.

”Sărbătorile de iarnă sunt pentru mine cele mai frumoase. Îi ofer fiului meu, Iacob, sărbători luminate la propriu, dar și puțin din magia pe care orice copil și-o imaginează. Cred că atâta timp cât mama trăiește bucuria unui moment, și copilul o va face. Nu voi putea niciodată să-i ofer fiului meu sărbătorile pe care noi l-am avut. Mama făcea prăjituri, cozonaci… Acum sunt alte vremuri. Și cred că prin prăjiturile mele, cumpărate, nu voi putea oferi lui Iacob acel gust al copilăriei mele. Dar pot face, ținând cont de vremuri, alte magii. Dintotdeauna, începând cu 1 Decembrie, la mine în casă se ascultă colinde românești.

Aceste colinde sunt, pentru mine, bucuria de a fi român. Iar pentru Iacob îmi doresc să simtă, la rândul lui, această bucurie. Și dacă de Crăciun îi stârnesc copilului sentimentul de unitate, armonie și dumnezeire, de Anul Nou, e aceeași bucurie! Îmi doresc să fiu împreună cu cei dragi mie, în centrul orașului, împreună cu toți ceilalți, să ne prindem într-o horă mare. E un lucru care cred că numai în România se simte atât de puternic. Cred că avem niște tradiții speciale, atât de frumoase cum în altă parte nu găsești”, sunt gândurile sopranei Gabriela Iștoc, pentru băcăuani.

De asemenea, pentru 2017, soprana băcăuancă își dorește să cânte mai des Acasă… Aceasta și pentru că, pentru Gabriela Iștoc, din punct de vedere profesional, 2016 a însemnat participări importante pe scena internațională dar, din păcate, o prezență mai puțin vizibilă pe scena muzicii clasice românești. În perioada ianuarie-martie 2016, a încântat publicul prin rolul Adinei din Elixirul dragostei (Gaetano Donizetti) pe scena Opera North, Leeds, Anglia; în luna mai a colaborat cu London Philarmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Vladimir Jurowski în cadrul spectacolului Shakespeare 400, iar alături de nume precum Simon Keenlyside sau Dame Felicity Palmer și numai tot în 2016 a urcat cu succes pe scena Royal Festival Hall.

De asemenea, a interpretat rolul Antigonei din opera Oedip (George Enescu) cu London Philharmonic Orchestra, în cadrul Festivalului George Enescu. În iulie 2016, a participat în Anglia, la un festival cu totul special unde, Gabriela Iștoc a cântat muzica Mariei Tănase. ”A fost pentru mine o experiență deosebită, pe care cu siguranță nu doar că nu o voi uita niciodată, dar pe care îmi doresc să o repet!”, a mărturisit soprana.

Palmares

Soprana lirică Gabriela Iștoc a absolvit în 2003 Colegiul Național de Artă ”George Apostu” din Bacău, iar în 2007, Universitatea Națională de Muzică din București (clasa prof. dr. Silvia Voinea). În 2005 a absolvit, de asemenea, International Summer Academy, la Universitatea de Muzică și Arte din Viena. Meritele i-au fost recunoscute, în 2009, luna iulie, în cadrul Laboratorio internazionale ”Opera Studio” în Montalto, iar în perioada 2007 – 2010, a absolvit, la clasa dr. Veronica Dune, Recital Artist Programme, la Royal Irish Academy of Music din Dublin. În perioada 2009-2010, a devenit membru al Opera Theatre Company Young Associate Artistis Programme, Dublin, iar în perioada 2011-2012 și-a aprofundat studiile la National Opera Studio (Londra) și în cadrul programului Jerwood Young Artists for Glyndebourne Opera Festival.

Parcursul carierei a însemnat numeroase premii la concursuri și festivaluri internaționale, precum și roluri și colaborări, recitaluri și concerte în Austria, România, Irlanda, Franța, Anglia, Italia, Nordul Irlandei, Germania etc.