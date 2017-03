Actualitate Somație de plată pentru o factură E.ON de 0,01 lei de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O „fabuloasă” factură de 0,01 lei (un ban) i-a dat dureri de cap băcăuanului Marin Grozavu, fiindcă sistemul de plată pe care îl folosește (cu cardul pe portalul E.ON Myline) nu acceptă plăți atât de mici. Urmarea neplății a fost că s-a pomenit cu o somație de la E.On prin care i se aduce la cunoștință faptul că i se se va rezilia contractul de furnizare a energiei electrice dacă nu face urgent plata, lucru care băcăuanului nostru i se pare revoltător, în condițiile în care el spune că a fost de bună credință și a vrut să achite înainte de scadență. “Eu fac plăți electronice și programul d-lor nu permite plăți mai mici de 0,5 lei și nici modificarea sumei, în sensul de a plăti mai mult. M-am conversat pe chat cu o angajată a companiei, care mi-a indicat ca soluție plata prin bancă, drept pentru care a trebuit să mă deplasez la bancă să plătesc incredibila sumă de 0,01 lei. Puteam să lipsesc de la domiciliu și să nu iau la cunoștință de un astfel de demers; nici nu vreau să mă gândesc la consecințe (debranșare, taxa de rebranșare ș.a.)”, spune Marin Grozavu. Într-o situație asemănătoare se află și un alt băcăuan, care încă mai are de achitat o factură de 0,01 lei, a cărei scadență a trecut în luna august. Și el face plăți pe portalul Myline, al companiei, care însă nu acceptă plata unei asemenea sume. În schimb, el nu a primit nici o somație și nici nu a rămas fără curent, deși au trecut peste 7 luni de la scadență. „Cel mai probabil, notificarea a fost generată automat de sistemul electronic, care depistează orice restanță. Soluția în asemenea cazuri este ca să se facă o plată rotunjită, iar ce este în plus se scade din valoarea facturii viitoare”, spune Sorin Munteanu, purtător de cuvânt al companiei E.ON. 0 SHARES Share Tweet

