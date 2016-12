Solicitari pentru reinnoirea cartii de identitate in ziua alegerilor parlamentare

– unii dintre bacauanii cu drept de vot si-au dat seama ca le-a expirat cartea de identitate in ziua alegerilor – acestia au fost redirectionati catre Directia Publica de Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau pentru a solicita o carte de identitate noua sau o carte de identitate provizorie

Functionarii Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau sunt in activitate in ziua alegerilor. Ei stau la dispozitia bacauanilor cu drept de vot ale caror carti de identitate au expirat, iar pentru a putea vota pe 11 decembrie 2016 au nevoie de un nou document de identitate.

Pentru a veni in sprijinul celor carora le expira cartea de identitate, in zilele de miercuri, joi si vineri, programul de lucru cu publicul s-a prelungit pâna la ora 18.30, sâmbata s-a lucrat intre orele 8 – 16, iar duminica, in ziua alegerilor, functionarii Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau sunt la ghisee intre orele 7.00 – 21.00. Duminica, in ziua alegerilor parlamentare, la Serviciul Buletine se prezinta aproximativ 4-5 persoane pe ora.

“Sâmbata, 29 de persoane au depus cereri pentru eliberarea cartii de identitate. Tot sâmbata au fost eliberate 41 carti de identitate si 7 carti de identitate provizorii. Duminica pâna la prânz, s-au prezentat la serviciul nostru si au depus documentele necesare eliberarii cartii de identitate alte 15 persoane.

Solicitarile erau pentru 14 carti de identitate si o carte de identitate provizorie. In aceeasi zi, au fost eliberate pâna la ora prânzului 21 carti de identitate si o carte de identitate provizorie”, declara cms. sef Ion Prisecaru, director executiv la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau

Numarul eliberarilor creste dupa prânz, atunci când sunt programati sa se prezinte cei care au depus cerere pentru preschimbarea cartii de identitate. Cms.sef. Ion Prisecaru spune ca duminica a intâlnit cazuri in care unii bacauani au realizat abia la vot ca le-a expirat cartea de identitate.

Membrii sectiei de votare respective le-a explicat ca nu pot vota având actul de identitate expirat si i-a indrumat catre Evidenta Persoanelor. Cei care solicita duminica eliberarea cartii de identitate provizorie trebuie sa aiba asupra lor si fotografii tip bulletin.

Cum duminica exista putine sanse sa functioneze in oras studiouri foto, unele persoane risca sa nu poata vota. In schimb, cartea de identitate provizorie are valabilitate 1 an, timp suficient ca detinatorul ei sa poata intra in legalitate.