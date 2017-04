Top Story Sofia Vicoveanca, recital extraordinar de Paşte în Bacău, cu ansamblul Busuiocul „Veniţi de luaţi Lumină!” de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu Teatrul de Vară „Radu Beligan” arhiplin, a treia zi de Paşte, marea sărbătoare a creştinătăţii, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, condus de maestrul coregraf Petre Vlase, a invitat băcăuanii la un spectacol extraordinar de folclor, cu cele mai valoroase bijuterii muzicale şi coregrafice, din Bacău şi principalele zone etno-folclorice ale României. Pe scena dominată de Icoana cu Răstignirea lui Iisus Hristos, împodobită cu mari şi frumoase buchete de flori, semne ale primăverii şi reînvierii naturii, timp de aproape trei ore, solişti, grupuri şi formaţii de muzică populară au încântat publicul, care i-a răsplătit cu aplauze şi rechemări la rampă. „Am ales pentru această sfântă zi un repertoriu compus din cele mai frumoase colinde, cântece şi dansuri ale soliştilor şi dansatorilor Ansamblului «Busuiocul», iar invitaţii noştri au venit cu tot ce au mai valoros pentru acest spectacol, pe care îl dedicăm Marii Sărbători a Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos, tuturor iubitorilor de folclor din Bacău. Ce poate fi mai frumos decât să vezi că munca ta, talentul artiştilor devin dar, lumină, aduc bucurie şi voie bună în inimile şi sufletele oamenilor. În acelaşi timp, am invitat-o în spectacol pe marea interpretă Sofia Vicoveanca, adevărată Doamnă a cântecului popular autentic, păstrat şi redat cu aceeaşi căldură de fiecare dată, de vocea inconfundabilă a artistei din Bucovina”, ne-a declarat în deschiderea spectacolului “Veniţi de luaţi Lumină!”, Petre Vlase, director al Ansamblului „Busuiocul”. Spectacolul a reiterat coregrafic şi muzical patimile, sacrificiul, moartea şi Învierea lui Iisus Hristos. Preotul Ionuţ Avram a purtat Crucea, însoţit de un grup de tineri, până pe marea scenă, în aplauzele publicului: „Hristos a Înviat!” „Adevărat că a Înviat”, după care s-a spus Tatăl Nostru. „Veniţi de luaţi Lumină!”, i-a îndemnat şi preotul Ciprian Ignat. Şi s-a făcut Lumină. Prima parte a spectacolului a cuprins colinde şi melodii specifice marii sărbători de Paşte, interpretate de soliştii Paula Florescu („Din mormânt întunecat”), grupurile folclorice de fete „Flori de camp” şi băieţi „Dubaşii” ale Ansamblului „Busuiocul”, preoţii Ciprian Ignat („Jos sub crucea răsturnată”), Ionuţ Avram („Doamne Iisuse Hristoase” şi „Sub o salcie pletoasă”), Grupul „Laudamus” al seminarului Roman, Grupul Folcloric din Moineşti, cu toții au dat glas, împreună cu întreaga sală, mesajului Domnului Nostru Iisus, de dragoste şi iubire, de pace şi sănătate: „Hristos a venit cu pace, dacă este pace, ne căutăm de sănătate, dacă suntem sănătoşi, putem să fim fericiţi”, a spus preotul Ionuţ Avram, în încheierea primei părţi a spectacolului. „Călătoria” a fost lait-motivul părţii a doua, în care publicul a avut ocazia să asculte nestemate ale cântecului popular din mai multe zone ale ţării, în interpretarea soliştilor Ana Dancă, Mihaela Farcaş, Lucia şi Oleg Sagaliuc din Chişinău, Georgiana Păduraru şi Loredana Streche, din Oltenia. Nici instrumentiştii nu au fost mai prejos, Marius Botea, la trompetă, Costică Babaşa (nepotul marelui Ion Drăgoi) şi Mihai Gherghelaş, la vioară, au dat dovada talentului lor, fiind aplaudaţi la scenă deschisă. Aşteptată cu nerăbdare, cu bucurie, pe scenă a intrat apoi Sofia Vicoveanca, marea interpretă iubită de o întrega ţară, pentru măiestria, talentul şi vocea ei inconfundabilă. În aplauzele publicului, cunoscuta artistă a cucerit inimile publicului cu doar câteva cuvinte spuse din inimă: „Cânt cu «Busuiocul», condus de Petrică Vlase, de peste 40 de ani. Mă bucur că mă aflu aici, în această sfântă zi, pentru a petrece clipe de bucurie, cum sunt foarte bucuroasă să mă întâlnesc cu dumneavoastră, pe care vă iubesc foarte mult, cum am văzut că şi băcăuanii mă iubesc. Pentru cei care nu m-au văzut şi nu m-au ascultat de mult, eu sunt tot Sofia şi vă cânt cu drag.” Şi a cântat dumnezeieşte cântece din Bucovina ei dragă, cântece de dor, de petrecere şi duioase balade. Chemată şi rechemată de mai multe ori în scenă, Sofia Vicoveanca a plecat cu braţele pline de flori, semn de respect şi preţuire. În final, dansatorii de la „Busuiocul” au ridicat publicul în picioare cu vestitul dans „Căluşul”. Amfitrionii spectacolului au fost actorii Daniela Vrânceanu şi Bogdan Matei. Conducerea muzicală, Mihai Gherghelaş şi Victor Coman. Regia artistică şi coregrafia, maestrul Petrică Vlase. 1 of 45 56 SHARES Share Tweet

