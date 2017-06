Cronica rutiera Șoferul TIR-ului care era să dărâme statuia lui Ștefan cel Mare era mort de beat de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică seară, în jurul orei 22.30, a fost mare agitaţie în centrul Bacăului, după ce un şofer a intrat cu TIR-ul în bordura sensului giratoriu, unde este amplasată statuia lui Ştefan cel Mare. Din fericire nu s-au înregistrat mari pagube. Imediat s-a înţeles şi cum a ajuns acesta în zona centrală, deşi accesul camioanelor este interzis, şi de ce. Individul de la volan, un bărbat de 47 de ani, din judeţul Suceava, era aproape de comă alcoolică. Acesta nici nu se putea ţine pe picioare şi a fost ajutat de poliţişti ca să ajungă până la autospeciala lor, cu care a fost transportat la spital pentru a i se recolta probe de sânge. „În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a declarat ag. şef adj. Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Bărbatul, şofer profesionist la o firmă din Suceava, efectua un transport de lapte la Bucureşti. Din cauza stării avansate de ebrietate, n-a mai realizat că trebuie să intre pe variantă şi a ajuns în centrul oraşului. Se pare că acesta s-a îmbătat după ce s-ar fi certat cu cineva din familie. 2 SHARES Share Tweet

