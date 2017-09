Legea româneasca este de partea soferilor in vârsta, care, se fac vinovati de accidentele de circulatie soldate cu vatamarea corporala a victimelor sau cu decesul acestora.

In timp ce atentia si reflexele batrânilor se reduc de la o zi la alta, septuagenerii si octogenarii bacauani continua sa se urce la volan.

Desi in urma cu câtiva ani, soferii din grupa de vârsta 50 – 70 de ani erau obligati sa faca o examinare medicala amanuntita la fiecare cinci ani, iar cei care erau trecuti de 70 de ani trebuiau sa mearga la medic din trei in trei ani, in momentul de fata nu mai exista nicio restrictie pentru conducatorii auto in vârsta.

Mai mult, se pare ca singurii in masura sa-i opreasca pe batrâni sa urce la volan sunt medicii de familie. Acestia ar trebui sa sesizeze politistii de la rutiera faptul ca o persoana nu mai are abilitatile necesare pentru a conduce. Se pare ca restrictiile au fost ridicate din momentul in care a fost schimbat Codul rutier si din dorinta de a ne alinia la normele comunitatii europene.

“Legea in vigoare nu prevede niciun fel de restrictii la condus autoturismul pentru persoanele vârstnice. Singurul lucru pe care trebuie sa il prezinte soferii vârstnici la preschimbarea permisului de conducere este certificatul medical care sa arate ca sunt apti pentru condus.

Medicul de familie hotaraste când se impun restrictii, daca constata ca respectiva persoana nu mai corespunde din puncte de vedere tehnic, ca si la masina”, declara comisar sef Constantin Mihaescu, seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bacau

Politistii pot sa le retraga batrânilor permisul de conducere sau sa-i trimita la o verificare mai ampla, la o comisie de specialitate.

Ce spune legea Conform Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata in anul 2016, afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al României. “(…) Medicul de familie, atunci când constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2) , va solicita unitatii de asistenta medicala autorizate examenul de specialitate necesar. In cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza territoriala isi desfasoara activitatea. (…) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobândit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.”

Reamintim ca un sofer de 79 de ani a lovit, ieri, pe trecerea de pietoni, doi jandarmi, in zona statiei Rompetrol de pe Calea Republicii. Soferul nu a oprit la semaforul care indica rosu pentru masini. Unul dintre jandarmi, un barbat de 38 de ani, tata a doi copii, a murit pe caldaram, iar colega sa a ajuns in stare grava la spital.