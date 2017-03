Actualitate Șoferii băcăuani scapă de coșmar Toate capacele de pe străzi vor fi ridicate la cotă de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Coșmarul șoferilor care locuiesc și circulă prin municipiul Bacău va dispărea în vara aceasta. Gurile de canal și capacele de cămin care nu sunt situate la nivelul străzii reprezintă adevărate capcane și distrug rulmenții, direcția, bucșele, roțile. Și de la pietoni am primit reclamații, de-a lungul timpului, aceștia acuzând că s-au ales cu vânătăi sau entorse. S-a ajuns în astfel de situații din cauză că fie capacele s-au degradat în timp, fie constructorii care au asfaltat străzile sau au montat pavele nu au finalizat lucrarea. Viceprimarul Constantin Scripăț dă asigurări că toate capacele de cămin, gurile de scurgere și răsuflătorile de gaze de pe carosabil și de pe trotuare vor fi ridicate la cotă. „Țin foarte mult la acest proiect deoarece rezolvă situații care au dat multe bătăi de cap șoferilor și au generat costuri suplimentare, a declarat viceprimarul. Din acest motiv, voi supraveghea personal derularea lucrărilor.” Vor fi ridicate la cotă 302 de capace de cămin (ceea ce va costa 319.673 de lei), 725 de răsuflători de gaz (63.198 de lei) și 251 de guri de scurgere (185.873 de lei). Valoarea totală a lucrărilor va fi de 682.493 lei, inclusiv TVA. Durata contractului este de patru luni. „Am început deja lucrările pe str. Gării, Mihai Eminescu, Neagoe Vodă, Banca Națională și Tolstoi, a declarat Constantin Scripăț. Vom continua în tot orașul, după un program bine stabilit și după priorități.” 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.