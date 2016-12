Soferi sprituiti, prinsi de politisti

La data de 09 decembrie a.c, în jurul orei 08.30, poliţiştii oneşteni au depistat în trafic un bărbat de 54 ani, din comuna Caşin, care conducea un autoturism pe raza municipiului Oneşti.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul conducerii unui vehicul sub influenţa băuturilor acloolice sau a altor substanţe.

La data de 09 decembrie a.c, în jurul orei 20.00, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 51 ani, din comuna Mărgineni, care conducea un autoturism pe strada Dumbravei, din Bacău.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltarea mostrelor de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor acloolice sau a altor substanţe.

La data de 10 decembrie a.c., în jurul orei 16.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Târgu Ocna au depistat în flagrant un bărbat de 40 ani, din oraşul Oneşti, care conducea un autoturism pe strada Bulevardul Republicii, din localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge şi stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor acloolice sau a altor substanţe.