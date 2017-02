A consumat băuturi alcoolice și a condus un autoturism

La data de 10 februarie a.c., în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Poliției Onești au depistat un bărbat de 42 ani, din Onești, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 112, pe raza satului Tuta, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătroului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Municipal Onești în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Dosar penal pentru alcool

La data de 10 februarie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii au depistat un bărbat de 48 ani, din comuna Traian, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2F, pe raza localității Traian, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătroului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Județean Bacău în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.