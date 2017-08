La data de 02 august a.c. poliţiştii rutieri din bacău au depistat în flagrant un bărbat de 58 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Spiru Haret din municipiu, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Vultureni au depistat în flagrant, la data de 02 august a.c., în jurul orei 00.00, un tânăr de 19 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 241 A, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Adjud, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 02 august a.c., în jurul orei 22.00, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au depistat şi oprit în trafic, prin folosirea semnalelor acustice şi luminoase ale autospecialei de poliţie, un bărbat de 66 de ani, din Bacău, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 2F din localitatea Secuieni.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.