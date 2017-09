Prin intermediul societatii Wooltop SRL, socrul si cumatrul primarului Romeo Stavarache detin 20 la suta dintr-o cladire evaluata la cateva milioane de euro. In imobil functioneaza atat televiziunea de casa a PNL Bacau, 1 TV, cat si o serie de firme care au obtinut fonduri europene gratie Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, institutie condusa de Constantin Apostol, cumatrul edilului bacauan. Pentru construirea imobilului, Consiliul Local (CL) Bacau a facut o derogare de la prevederile Planului Urbanistic General (PUG), care preciza ca terenul pe care se afla in acest moment constructia era clasificat drept zona industriala.



Marin Stanila si Constantin Apostol, socrul si cumatrul primarului bacauan, au devenit mari „combinatori” pe piata imobiliara a Bacaului. Cei doi detin 20 la suta din cladirea de birouri situata pe bulevardul Unirii nr. 30, in care-si desfasoara activitatea mai multe societati, dar si institutii publice. „Patronajul” imobilului este realizat prin intermediul societatii Wooltop SRL, in care Stanila si Apostol sunt asociati, fiecare avand 9,36 la suta din partile sociale. Potrivit datelor existente la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Bacau, imobilul de birouri este ipotecat, in acest moment, sucursalei Bucuresti a BCR in contul unui credit contractat in 2008. Din Cartea Funciara a cladirii rezulta ca ipoteca instituita de BCR se ridica la peste 3,76 milioane de euro, din care 2,78 milioane reprezinta valoarea initiala a creditului. Restul sumei pana la 3,76 milioane de euro, aproximativ 1 milion de euro, reprezinta o suplimentare a creditului ipotecar initial.

PUZ realizat in vremea lui Cortez

Construirea imobilului „patronat” de rubedeniile edilului sef a fost o aventura. Terenul pe care Wooltop dorea sa ridice cladirea de birouri era reglementat in PUG drept zona industriala, astfel incat – teoretic – dezvoltatorului imobiliar amintit i-ar fi fost imposibil sa construiasca un ansamblu rezidential. In suprafata de peste 1200 de metri patrati, terenul detinut de Wooltop facea parte integranta din fosta fabrica de postavuri, POBAC (n.r. – fosta Proletarul). In octombrie 2007, acum 4 ani, CL Bacau a aprobat o derogare de la prevederile PUG-ului, si a girat – prin HCL nr. 423 din 31 octombrie – PUZ-ul destinat construirii ansamblului rezidential situat pe bulevardul Unirii nr. 30. Derogarea s-a facut in perioada in care arhitect-sef al municipiului Bacau a fost Silvian Cortez, functionar trimis in judecata in dosarul de coruptie instrumentat de procurorii DNA, la Primaria Bacau, in toamna lui 2009.

Ansamblu in impas

Ansamblul rezidential gandit de Wooltop nu s-a mai materializat. Din proiectul initial facea parte construirea unui hotel de 14 etaje, pe aceeasi „fosta” zona industriala. Hotelul nu a mai fost ridicat, dezvoltatorul imobiliar limitandu-se la actualul imobil cu 4 etaje. Intr-un articol publicat de cotidianul Desteptarea in mai 2011 („S-a ales praful de «turnurile» Bacaului”), Ana Cazacu, administratorul Wooltop, recunostea ca intregul proiect este in impas.

„La vremea aceea, era facut un studiu de piata, care ne arata ca proiectul hotelului era fezabil (…) E posibil sa revenim asupra lui. Intre timp, s-au schimbat multe in piata. Bancile nu au mai finantat proiecte de mari dimensiuni”, a afirmat Cazacu.

Socrul de la spalatorie

Marin Stanila, socrul lui Romeo Stavarache devenit – peste noapte – „patron” de cladire de birouri, este angajat al societatii detinute de primar, Prod Cresus. In iunie 2006, presa locala l-a surprins pe Stanila in postura de sef de sectie la curatatoria Prod Cresus, avand grija ca toate liceele cu internat din Bacau sa-si spele lenjeria la firma amintita. „Eu ce pot sa spun acum? Ca spal la tot Bacaul?”, se intreba – retoric – Stanila.

Cumatrul edilului sef, Constantin Apostol, are o pozitie privilegiata. Pe langa functia de director general al ADR Nord-Est, Apostol este si presedintele asociatiei Top Sport, prin intermediul careia municipalitatea a finantat echipa de handbal Stiinta Bacau. Apostol figureaza, de asemenea, ca membru in Consiliul de Administratie al Companiei Regionale de Apa Bacau. In toamna lui 2009, el declara cotidianului Desteptarea ca nu poate demisiona din functia de cumatru al primarului in exercitiu.

Fonduri europene pentru firmele PNL

Postura de sef al ADR Nord-Est l-a facut pe cumatrul Apostol sa devina deosebit de util in relatia cu anumite societati comerciale care deruleaza operatiuni in Bacau. In special cu societatile patronate de diferiti politicieni ai PNL Bacau, organizatie condusa de „cumatrul” Stavarache. Astfel, potrivit unui centralizator al contractelor de asistenta financiara cu fonduri UE aflate in derulare prin intermediul ADR Nord-Est, societati precum Ecobeton SRL, Inter-Print SRL sau chiar Prod Cresus au primit bani europeni pentru a-si dezvolta afacerile. Ecobeton SRL, firma ca si inexistenta in peisajul economic local, a primit o asistenta de 858.000 lei (peste 200.000 de euro) pentru „sprijinirea dezvoltarii microintreprinderii”. Societatea este detinuta de Ion Rotaru, consilier local PNL, si Liviu Goian, vicepresedintele municipalei PNL. Cei doi sunt asociati in cadrul Ligone International, cu sediul in Suceava, firma ce detine licenta de transmisie a postului 1 TV, acesta din urma cu sediul in cladirea „patronata” de cumatrul Apostol si socrul Stanila. O suma consistenta a primit si tipografia oficiala a PNL, Inter-Print, detinuta – prin interpusi – de consilierul local Lucian Ciubotariu (PNL). Insarcinata cu tiparirea scrisorilor si felicitarilor marca Stavarache, dar si cu vanzarea a zeci de mii de maturi catre aproape inexistentul serviciu de salubrizare a Primariei, Inter-Print s-a ales cu o asistenta tehnica in suma de 728.000 de lei, bani oferiti pentru modernizarea „activitatii de tiparire”. La sfarsitul anilor 90, Prod Cresus – societatea lui Stavarache – a beneficiat, de asemenea, de asistenta financiara europeana, in baza unui proiect ce prevedea modernizarea si extinderea liniei de tricotaje ciorapi lycra.

In octombrie 2009, in cadrul unui seminar pe teme europene, Apostol identifica „oamenii” drept cea mai importanta resursa a regiunii Nord-Est. „Vrem (…) sa putem raspunde la marea provocare: incotro ne ducem oamenii? Aceasta resursa este principalul motor de dezvoltare al regiunii”, afirma el.

In imobilul situat pe bulevardul Unirii nr. 30 s-au mutat – intre timp – Oficiul pentru Registrul Comertului (ORC) Bacau, dar si Agentia de Dezvoltare Locala (ADL), institutie condusa de presedintele municipalei PNL, Corneliu Pricope. ADL se afla in subordinea directa a municipalitatii bacauane.

Cumatrul Apostol, in conflict de interese

„Expertii” imobiliari din jurul primarului Stavarache au, insa, si maniere. Unele extrem de nefaste. Societatea Eurotrend Team SRL din Bacau a primit de la ADR Nord-Est o asistenta financiara de 359.000 de lei (peste 100.000 de dolari) in vederea achizitiei de echipamente si dotari pentru infiintarea unui centru de infrumusetare. Banii au fost „plasati” de ADR-ul lui Constantin Apostol exact unde trebuie. Societatea Eurotrend, beneficiara a fondurilor europene sus-mentionate, a incheiat inca din iunie 2010 – deci acum mai bine de un an – un contract de inchiriere cu imobilul de birouri „patronat” de Apostol. Potrivit Contractului de inchiriere nr. 1030 din 28 iunie 2010, Eurotrend si-a stabilit sediul la parterul cladirii de birouri „30 Avenue Business Center”. Contractul se deruleaza pe 5 ani. Practic, ADR Nord-Est, condusa de directorul general Constantin Apostol, a dirijat bani europeni catre o societatea care a sfarsit prin a-si stabili „cartierul general” in cladirea de birouri „patronata”, de aceasta data, de cumatrul Constantin Apostol.

Conflictul de interese este reglementat prin Legea nr. 161/2003 privind asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. Potrivit Articolului 70 din legea amintita, „prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative”.

Lucian Bogdanel

