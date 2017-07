Multimedia Slujbă pentru Ștefan cel Mare, la Buhusi de Comunicat de presa -

Duminică, 2 iulie 2017, începând cu ora 11:00, la monumentul Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, situat în fața Sălii Sporturilor din Buhuși, s-a oficiat o slujbă religioasă închinată Sf. Voievod Ștefan cel Mare. Slujba a fost oficiată de către IPS Arhiepiscop IOACHIM, care împreuna cu preoții prezenți la eveniment au săvârșit slujba Acatistului Sf. Ștefan cel Mare și parastasul pentru cei adormiți întru Domnul, eroi ai neamului. La eveniment au fost prezente autoritățile locale și județene dar și numeroși credincioși ce au dorit, prin aceasta, să-și arate recunoștința față de cel care a rămas în conștiința românilor ca mare ctitor de lăcașuri sfinte și vrednic apărător al neamului și credinței strămoșești într-un timp destul de greu încercat. In 1457 Stefan urca pe tronul Moldovei dupa ce il inlatura pe Petru Aron. Acesta din urma il ucisese pe tatal lui Stefan, Bogdan al II-lea. Ajutat de catre Vlad Tepes, domnul Tarii Romanesti, Stefan cel Mare il infrange pe Aron in luptele de la Doljesti si Orbic, fiind inscaunat, pe ''campia Direptatii'' ca domn mostenitor al tronului Moldovei.