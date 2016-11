Slujba de pomenire a jurnalistilor bacauani

Biserica „Sf. Gheorghe” din municipiul Bacau a fost, pentru un timp, loc de intâlnire pentru slujitorii cuvântului, fie el informatie sau revelatie. Marti, 22 noiembrie, in lacasul de rugaciune din cartierul Orizont, jurnalistii bacauani s-au adunat ca sa-i comemoreze pe colegii lor mutati in Vesnicie.

Lor li s-au alaturat un sobor de preoti bacauani in frunte cu ierarhul locului, IPS Ioachim, arhiepiscop al Romanului si Bacaului. Jurnalisti de presa scrisa, TV, radio si bloggeri, activi sau pensionari, s-au rugat in acelasi glas cu preotii, rememorându-i pe cei cu care au slujit cot-la-cot in acest domeniu.

In continuare, in sala noului asezamânt social-filantropic ridicat in curtea bisericii, IPS Ioachim a prezentat ziaristilor prezenti calendarul crestin-ortodox pentru anul 2017. Tiparit sub egida Editurii Filocalia, el este realizat in trei forme: foaie, file (de perete) si agenda.

„Acest calendar a fost realizat ca sa fie un reper de orientare a credinciosilor in activitatile lor zilnice si in programarea evenimentelor importante din viata lor”, a concluzionat IPS Ioachim in prezentarea sa. Calendarele pot fi achizitionate de la Libraria „Filocalia”, pangarele bisericilor si manastirilor Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului. Pretul acestora este de 5 lei (calendarul-foaie) si 6 lei (calendarul-agenda si file).

Banii strânsi din vânzarea acestora vor finanta cele peste 50 de servicii social-filantropice ce se desfasoara in cadrul eparhiei.