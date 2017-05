Actualitate Slănic Moldova: Inițiatorii referendumului pentru demiterea primarului demonstrează că nu au datorii de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mai mulți agenți economici au postat pe pagina de Facebook „Referendum Slănic Moldova” mai multe imagini scanate ale unor documente care dovedesc că ei și-au plătit la bugetul local taxele, impozitele sau alte sume solicitate. Prin aceste postări, ei vin cu argumente că acuzația primarului la adresa lor că eludează plata obligațiilor bugetare nu se susține. „Dacă tot am fost acuzați că nu plătim taxe și impozite, că avem datorii (istorice) la Primărie, astăzi ne-am hotărât să arătăm situația la zi a datoriilor noastre – scriu administratorii paginii de Facebook. Surpriză însă… Toate taxele și impozitele au fost plătite la începutul anului, cu mult timp înainte de demararea referendumului, în cuantum de 51.153 de lei”. Documentele scanate și plasate pe pagina Facebook sunt chitanțe pentru încasarea creanțelor bugetelor locale și certificate nominale de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale datorate bugetului local, emise chiar de Unitatea Adminstrativ-Teritorială Slănic Moldova. Agenții economici afectați de acuzațiile că nu sunt în regulă cu cerințele primăriei se plâng că de luni întregi nu au mai primit, din aceste motive, autorizațiile de funcționare de care au nevoie. Am stabilit măsuri foarte stricte, astfel încât nu mai primește nimeni autorizație de funcționare dacă nu are taxele și impozitele plătite la timp – declara primarul Gheorghe Baciu. Mai sunt și alte firme în această situație, nu multe. Noi avem și o dispoziție a Curții de Conturi prin care trebuie să-i urmărim și să recuperăm datoriile. Și este obligatoriu, dar și moral să facem asta, pentru că este moral să avem grijă ca toți să plătească, nu unii da și alții nu”. Inițiatorii strângerii de semnături ale locuitorilor din Slănic Moldova pentru referendum în numărul cerut de lege și chiar mai multe, vor fi depuse la Prefectură și vor aștepta verdictul acesteia. „Am semnat pentru demiterea actualului primar al Slănicului în calitatea mea de cetățean al orașului – scrie și fostul primar Andrei Șerban, pe pagina de Facebook citată. Sunt total nemulțumit să văd că orașul este neîntreținut și că actuala conducere nu a realizat nimic după un an de activitate. Nepriceperea lor este aruncată pe seama activității mele de primar, cu toate că în campania electorală din 2016 le spuneau slănicenilor că toate soluțiile pentru orice problemă stau în mâna specialiștilor pe care îi au în echipa condusă de Baciu. Inițiativa demarată este democratică și este rezultatul coeziunii celor ce au văzut că stațiunea se prăbușește din pricina „salvatorilor”. Lipsa autorizațiilor de funcționare va duce la închiderea activității economice a celor ce își desfășoară activitatea de atâția ani în Slănic. Angajații lor vor fi disponibilizați, iar hotelurile, restaurantele, pensiunile, atelierele de prelucrare a lemnului și magazinele vor fi închise. Dacă asta își doresc edilii Slănicului, atunci pot să declar că acțiunea de suspendare demarată de agenții economici este legitimă și le doresc succes!”. 0 SHARES Share Tweet

