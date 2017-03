Slănic Moldova: Gala de Excelență a unităților de cazare din județul Bacău

Stațiunea Slănic Moldova a fost, vineri, 17 martie, gazda primei ediții a Galei de Excelență pentru premierea unităților de cazare din județul Bacău organizată în zona noastră de unul dintre cele mai importante site-uri de turism din România, AmFostAcolo.ro.

Administratorul site-ului, Cornel Bociort, a înmânat, în sala de conferințe „Mihai Eminescu” a Hotelului Perla – „nava amiral” a turismului din stațiune – diplome de excelență pentru 17 hoteluri, vile și pensiuni din Slănic Moldova, din Bacău și din Târgu Ocna.

Gala a deschis, practic, reuniunea anuală 2017 a membrilor site-ului AmFostAcolo.ro, pentru care în acest an a fost aleasă stațiunea Slănic Moldova. „Ne-am adunat aici – a spus Cornel Bociort – pentru a recompensa meritele celor mai apreciați hotelieri din zona Slănicului. Nu premiem cele mai bune hoteluri neapărat, nu putem măsura care hotel este mai bun, pentru că nici nu poți compara hoteluri de categorii diverse, dar măsurăm gradul de popularitate, care este un indicator important în activitatea lor. Întâlnirea a fost facilitată de Mihai Gospodin, general-managerul Hotelului Perla, din Slănic Moldova, căruia îi mulțumesc pentru amabilitatea, civilitatea și eleganța deosebite cu care ne este alături”.

Criteriile după care sunt premiate unitățile de cazare de site-ul Am FostAcolo.ro sunt numărul minim de impresii recente pe site, nota medie peste 7 și gradul de recomandare bună din partea celor care postează impresii de călătorie și clasificarea turistică oficială pe care trebuie să o aibă fiecare unitate de cazare.

Cu acest prilej, administratorul site-ului a făcut aprecieri asupra potențialului turistic al stațiunii Slănic Moldova. „Anul acesta – a spus Cornel Bociort – am ales Slănic Moldova și consider că am fost extraordinar de inspirat. Văd un potențial enorm de dezvoltare a stațiunii, prin cadrul natural de excepție mai ales. Mai sunt multe de făcut, dar Slănicul, la potențialul pe care îl are, poate găzdui și de 50 de ori mai mulți turiști decât acum. Hotelul Perla m-a impresionat mult. Îmi dau seama ce investiție s-au făcut aici. Am stat la hoteluri mai pretențioase, dar în care nu m-am simțit atât de bine. Pot spune că Hotelul Perla este una dintre perlele României”.

Site-ul AmFostAcolo a fost înființat în anul 2008 și are o comunitate de circa 85.000 de membri care au postat impresii de călătorie din peste 25.000 de destinații. Site-ul are aproximativ un milion de vizitatori unici și opt milioane de afișări pe lună. Sâmbătă, 18 martie, cei aproape 200 de participanți la reuniunea de la Slănic Moldova au vizitat stațiunea și împrejurimile ei.

Un reportaj amplu de la Gala de Excelență, cu numele premiaților, vom publica în numărul de luni, 20 martie, al ziarului nostru.