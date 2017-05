Multimedia sky FX – Bacau feat Ambra Luca #capitalatineretului de Desteptarea -

„Prin această melodie am încercat să motivez tineretul din Bacău. Înțeleg că lumea nu este mulțumită de acest oraș însă cred că schimbarea stă în noi că și oameni. Tocmai de aceea Bacăul a devenit capitală Tineretului și continuă să uimească atât aici cât și în alte orașe prin talente și devotament. Melodia a strâns în termen de 24 ore peste 3000 de views iar acum crește ușor ușor. Sper să va placă melodia și să va regăsiți în ea. Pe această cale îi mulțumesc lui Liviu Terinte „Fox" și Ambrei pentru colaborare", spune Madălin Ghioc, interpretul din videoclipul de mai sus.