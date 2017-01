Actualitate Situația traficului pe străzile din țara de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ora: 09:27 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că situaţia drumurilor blocate / restricţionate din cauza zăpezii şi a viscolului se prezintă astfel: DRUMURI BLOCATE AUTOSTRĂZI A2 Bucureşti – Constanţa

A3 Bucureşti – Ploieşti

A4 Ovidiu – Agigea DRUMURI NAŢIONALE JUDEŢUL CONSTANŢA: DN 22 tronsonul Ovidiu-Mihai Viteazu;

DN 3 tronsonul Murfatlar – Ostrov;

DN 3C tronsonul Constanţa – Ovidiu;

DN 38 tronsonul Agigea – Negru Vodă (punct de trecere a frontierei către Republica Bulgaria);

DN 22C tronsonul Constanţa – Cernavodă;

DN 2A tronsonul Hârşova – Ovidiu;

DN 22A tronsonul Hârşova – limita jud. TL; JUDEŢUL TULCEA: DN 22 tronsonul Baia – limita jud. CT.

tronsonul Smârdan – Garvăn; DN 22A tronsonul Cataloi – limita jud. CT.

DN 22D tronsonul Măcin – Horia;

DN 22E Garvăn – IC Brătianu;

DN 22F tronsonul Izvoarele – Nalbant. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI: DN 3 tronsonul limita jud. IF – Chiciu;

DN 3A tronsonul Lehliu Gară – limita jud. IL;

DN 3B tronsonul Călăraşi – limita jud. IL;

DN 21 tronsonul Călăraşi – limita jud. IL;

DN 31 tronsonul Olteniţa – Cuza Vodă;

DN 41 tronsonul Olteniţa – limita jud. GR. JUDEŢUL IALOMIŢA: DN 1D limita jud. PH – Urziceni;

DN 3A tronsonul limita jud. CL – Feteşti.

DN 3B tronsonul limita jud. CL – Gura Ialomiţei;

DN 21 tronsonul limita jud. BR – limita jud. CL.

DN 21A tronsonul limita jud. BR – Ţăndărei;

DN 2 limita jud. IF – limita jud. BZ;

DN 2A tronsonul Malu – limita jud. CT.

DN 2C tronsonul Tovărăşia – Slobozia. JUDEŢUL BRĂILA: DN 21 tronsonul Brăila – limita jud. BZ;

DN 21A Bărăganul – limita jud. IL;

DN 22 tronsonul Brăila – Grădiştea;

DN 22B tronsonul Brăila – Galaţi;

DN 2B tronsonul limita jud. BZ – Brăila;

tronsonul Brăila – Şendreni. (E87) DN 23 tronsonul Brăila – limita jud. VN. JUDETUL GALATI: DN 24D tronsonul Tuluceşti – limita jud. VS. JUDEŢUL BUZĂU: DN 2 limita jud. IL – Râmnicu Sărat;

DN 2B tronsonul Buzău – limita jud. BR;

DN 2C tronsonul Costeşti – Padina;

DN 22 tronsonul Râmnicu Sărat – limita jud. BR. JUDEŢUL VRANCEA: DN 23 tronsonul Năneşti – Măicăneşti – limita jud. BR;

DN 23A tronsonul Gologanu – Ciorăşti;

DN 23B tronsonul Măicăneşti – Ciorăşti;

DN 2N tronsonul Bogza – Dumbrăveni JUDEŢUL ILFOV: DN 2 tronsonul DNCB – limita jud. IL (deviere trafic DN1 – DN1B – Buzău)

DN 3 tronsonul DNCB – limita jud. CL. JUDEŢUL GIURGIU: DN 41 tronsonul Băneasa – limita jud. CL. JUDEŢUL PRAHOVA: DN 1D tronsonul Albeşti Paleologu – limita jud. IL. II. DRUMURI RESTRICŢIONATE JUDEŢUL OLT: DN 54A Corabia – Ianca – limita jud. Dolj, restricţie 12,5 t JUDEŢUL ILFOV: DN 5 tronsonul DNCB – limita jud. GR. restricţie 7,5 t

DN 4 tronsonul DNCB – limita jud. CL. restricţie 7,5 t JUDEŢUL GIURGIU: DN 5 tronsonul Giurgiu – limita jud. IF. restricţie 7,5 t JUDETUL BRAŞOV DN 73A tronsonul Râşnov – Predeal, restrictie 3,5 t pentru deszăpezire JUDETUL CĂLĂRAŞI DN 4 tronsonul limita jud. Ilfov – Olteniţa, restricţie 7,5 t. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din Bulgaria, autoritățile nu mai permit accesul traficului greu (vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone) dinspre România către Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu – Ruse. De asemenea, din același motiv, autoritățile nu mai permit accesul autovehiculelor (toate categoriile) dinspre România către Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Negru Vodă. Din pricina condițiilor meteorologice nefavorabile, navigația pe Dunăre a fost suspendată, începând cu ora 12.00, pe o perioadă nedeterminată, între kilometrii fluviali 175 (Brăila) și 1075 (Baziaș, județul Caraș-Severin). Având în vedere atentionarile de vreme rea emise de meteorologi, recomandăm conducătorilor auto să nu pornească la drum în zonele afectate. În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, îi sfătuim pe şoferi să-şi echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip, o rezervă de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire funcţional etc.). De asemenea, trebuie luată în calcul şi posibilitatea întreruperii circulaţiei pe unele drumuri, iar în acest caz din autovehicul nu trebuie să lipsească haine groase, pături, alimente, apă şi unul sau mai multe telefoane mobile cu adaptor la priza auto 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.