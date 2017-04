Social Situația pagubelor cauzate de furtuna de zăpadă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Având în vedere condițiile meteo deosebite din ultima perioadă, cauzate de vântul puternic și zăpada abundentă căzută în ultimele 24 de ore, când cantitățile de precipitații au depășit 20-25 litri pe metrul pătrat iar izolat, chiar 40 de litri pe metrul pătrat s-au înregistrat un număr de avarii la liniile electrice aeriene de medie și joasă tensiune. Au fost afectate în special elemente de izolație și conductoare electrice, precum și consolele de susținere ale acestora. Conform rapoartelor operative furnizate de reprezentanții Delgaz Grid (E-ON Moldova), la ora 13.00, în județul Bacău erau 23 de localități fără energie electrică. 17 linii electrice sunt afectate, 202 posturi de transformare sunt nealimentate și un număr de 19.145 consumatori nu au curent electric. O parte dintre localități sunt nealimentate parțial, acestea fiind Moinești, Tîrgu Ocna, Buhuși, Dărmănești. Localitățile nealimentate total sunt Asău, Ghilăvești, Bolătău, Sascut, Pâncești, V. Seacă, Orbeni, Motoșeni, Oprișești, Ștefan Vodă, Dofteana, Racova, Gîrleni, Lespezi, Frumoasa, Schitu, Cîmpeni. În ciuda condițiilor neprielnice, echipele Delgaz Grid au intervenit încă din cursul nopții, pentru identificarea și remedierea avariilor apărute. Rețelele electrice aeriene de medie tensiune din mediul rural se află în general la mare distanţă de căile de acces, traversând zone în care deplasarea personalului şi echipamentelor se poate face fără mijloace auto, ceea ce măreşte durata de intervenţie faţă de condiţiile normale. Totodată sunt necesare lucrări cu un volum mare de fasonare a copacilor înclinaţi de zăpadă pe conductoare sau în vecinătatea liniilor electrice aeriene. În acest moment, Delgaz Grid se află în teren cu 10 echipe ce lucrează pentru remedierea defecțiunilor. La rândul lor, reprezentanții Direcției Silvice Bacău au luat măsuri imediate pentru asigurarea suportului tehnic la degajarea drumurilor publice de arbori sau resturi de material lemnos care împiedică circulația. De asemenea, se va interveni și în situația în care sunt afectate liniile electrice care traversează fondul forestier. Situația este monitorizată în permanență de Comandamentul operativ instituit la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău. 1 of 6 0 SHARES Share Tweet

